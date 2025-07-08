Microsoft yayımladığı yeni blog yazısında Edge'in sayfa yükleme hızının arttığını ve bu alanda en iyi tarayıcı olduğunu iddia ediyor.

Microsoft, Edge tarayıcısının artık çok daha hızlı çalıştığını duyurdu. Şirkete göre son aylarda yapılan yoğun çalışmalar sayesinde Edge, artık internet sitelerini neredeyse anında açıyor.

Microsoft konuya dair yayımladığı blog yazısında, "Artık First Contentful Paint (FCP) süremiz 300 milisaniyenin altına indi." diyor. Kısaca FCP, bir internet sitesine girdiğinizde içeriğin ne kadar hızlı görünmeye başladığını ölçüyor. 300 milisaniyenin altı, sayfanın göz açıp kapayana kadar yüklenmesi demek.

FCP süresi 300 milisaniyenin altına inmiş durumda

Tabii bu sayfanın tamamen yüklendiği anlamına gelmiyor. Daha çok sayfada bulunan ilk içeriklerin hızla görünmeye başlaması üzerine ama söylenen rakam doğruysa mevcut tarayıcılara kıyasla Edge zirveyi almış durumda.

Microsoft ayrıca Edge’in sesli okuma, ayarlar, bölünmüş ekran ve çalışma alanları gibi 13 farklı özelliğinde ortalama %40 daha hızlı açılma süresi elde ettiklerinin de altını çizdi. Şirket gelecekte Edge'i daha da hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

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Peki siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Sizce Edge söylendiği kadar hızlı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.