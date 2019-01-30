Microsoft, Internet Explorer 10'un Fişini Tamamen Çekiyor

Firefox ve Chrome karşısında ezim ezim ezilen Internet Explorer 10, en sonunda tarayıcı sahnesinden çekiliyor.

Microsoft, bugün yaptığı resmi duyuruyla Internet Explorer 10'un yeni dönemde Windows Server 2012 ve Windows 8 Embedded desteğini 2020 Ocak ayında sonlandıracağını belirtti. Bu anlamda Internet Explorer 11 öncesindeki hiçbir sürüme güvenlik güncellemesi ve uyumluluk yaması getirilmeyecek.

Ancak Microsoft'un Internet Explorer 11 için Windows 7 ve sonrası bütün sürümler için ilgili desteği almaya devam edeceğini belirtmeliyiz. Gelelim Microsoft Edge'e... Edge için daha önce Chromium tabanlı sürüme geçileceği konusunda resmi açıklama yapılmıştı.

Google'ın açık kaynaklı Chromium motorune geçiş yapacak olan Edge'in başarılı olup olamayacağını beraber göreceğiz. Ancak son dönemde aldığı bu radikal karar öncesinde, tarayıcı konusunda neredeyse her adımında kullanıcıların umudunu kıran Microsoft'un iyi bir iş çıkarıp çıkaramayacağını beraber göreceğiz.