Microsoft’un Surface etkinliği, Surface Neo ve Surface Deo dahil teknoloji devinin bazı yenilikçi ürünlerine odaklanırken, şirket ABD’deki müşteriler için etkinlikte iki yeni klavyesini tanıttı.

Teknoloji devi Microsoft, yaptığı etkinlikte farklı tuşlarla gelecek klavyelerini tanıttı. Microsoft’un klavyeleri arasına katılan iki yeni klavye Microsoft Bluetooth klavyesi ve Microsoft Ergonomik klavye olarak tanıtılıyor. Bu yeni klavyelerin en ilgi çekici özelliği (punto amaçlı değil) özel bir Office tuşu ve bir emoji tuşu barındırıyor olmaları.

Ürün açıklaması sayfasında Microsoft “Office 365 için özel işlev tuşları, emojiler, arama, medya denetimlerine kolay erişim ile daha üretken olun.” diyor.

Bu tuşlar nasıl çalışıyor?

Office tuşuna basar basmaz Office uygulaması açılır. İstediğiniz uygulamayı, örneğin Word için Office Tuşu + W tuş kombinasyonunu kullanarak açabilirsiniz. Emoji tuşuna basmak, Windows 10'da bulunan emoji seçiciyi tetikler. Bundan habersiz olanlar için, emojilere Win Tuşu + .(nokta) tuş kombinasyonunu kullanarak mevcut klavyenizden de ulaşabilirsiniz. Microsoft, iş dünyasında bile artan emojilerin kullanımının, emojilere erişim için bir tuş gereksinimine neden olduğunu fark etti. Ancak, bunun gerçek dünyada ne kadar etkili olduğunu görmek için beklememiz gerekecek.

Var olan kısayol ile emoji seçiciye erişmek için zaten yeterli gibi görünüyordu. Microsoft belki de emoji seçiciyi -herkesin klavye kısayollarından haberi olmayacağından- daha erişilebilir kılmak istedi. Ayrıca, endüstri lideri klavye üreticilerinin bu yeni tuşları klavye tasarımlarında kullanıp kullanmayacaklarına dair henüz hiç bilgi bulunmuyor.

Kablolu Ergonomik klavye ve 59,99 dolar fiyatla, bluetooth 5.0 özelliği bulunduran Bluetooth Klavye ise 49,99 dolarlık fiyatıyla Microsoft Mağazası'ndan satın alınabiliyor.