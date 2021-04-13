Microsoft, Surface Laptop 4'ü Tanıttı - Özellikleri, Fiyatı

Microsoft'un hem Intel hem de AMD varyasyonları bulunan yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop 4'ü tanıttı. Yeni bilgisayar 13,5 ve 15 inç olacak şekilde iki farklı boyutla satışa sunulacak.

Microsoft, sevilen notebook serisi Surface'in yeni modellerini tanıttı. Hem 13,5 inç hem de 15 inç modelleriyle karşımıza çıkacak Surface Laptop 4 serisi, AMD veya Intel işlemci seçenekleriyle birlikte geliyor. Her iki boyutta da Intel'in 11. nesil işlemcileri ile AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcileri bulunacak. Microsoft, Surface Laptop 4'ü 15 Nisan'da ABD, Kanada ve Japonya'da satışa sunacak.

Yeni notebook'ların fiyatına baktığımızda ise AMD ile Intel modelleri arasında ciddi bir fark görüyoruz. Surface Laptop 4'ün AMD işlemcili temel modeli 999 dolardan satışa sunulacakken Intel sürümünün temel fiyatı 1.299 dolar olacak. Bu da işlemci seçeneğine göre fiyat farkının 300 dolar olduğunu gösteriyor. Fiyatlandırmada iki işlemci markası arasındaki ciddi farkın sebebi ise nesil farklılıkları olarak gösterilebilir.

Microsoft, Surface Laptop 4'te AMD'nin en yeni 5000 serisi işlemcilerini kullanmıyor. Bunun yerine Ryzen 4000 işlemci ailesi bu bilgisayara eşlik ediyor. Intel'de ise durum farklı. Microsoft, Surface Laptop 4'lerin Intel varyasyonlarında 11. nesil güncel işlemcileri tercih edecek.

Microsoft Laptop 4 renk seçenekleri ve tasarım özellikleri

Surface Laptop 4'lerin tasarım özelliklerine baktığımızda, 2019'da piyasaya sürülen Surface Laptop 3'lerin tasarım çizgilerini koruduğunu görüyoruz. 13,5 inç ekranlı Surface Laptop 4'lerde Alcantara kumaş ve klasik platin yüzey özelliğiyle birlikte mat siyah ve kumtaşı şeklinde metal seçenekler sunulacakken 15 inç modellerinde platin ve mat siyah metal seçenekleri bulunuyor.

Uzun süreli batarya performansı ve diğer özellikler

Microsoft Surface Laptop 4'ün diğer özelliklerine baktığımızda bir USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası, bir 3,5 mm kulaklık girişi ve şarj için gerekli Surface Connect bağlantı noktası bulunuyor.

Bilgisayara yapılan işlemci iyileştirmeleri, yeni serinin Surface Laptop 3'e göre yüzde 70'a kadar daha yüksek performans ve pil ömrü sunacağını gösteriyor. Microsoft, AMD modellerinde 13,5 inç için 19 saate kadar, 15 inç içinse 17,5 saat kadar pil ömrü vaat ediyor. Intel işlemciyle gelen bilgisayarlarda ise 13,5 inç için 17 saate kadar pil ömrü bulunurken, 15 inçlik modellerde bu süre 16,5 saatle sınırlı oluyor. Bunlarla birlikte Surface Laptop 4'ün Intel sürümlerinde GPU olarak Iris Xe GPU bulunacak. Bu GPU ile Overwatch gibi oyunları 1080p Full HD olarak oynayabileceksiniz.

Microsoft Surface Laptop 4'ün fiyatlandırması ne olacak?

13,5 inç ekrana sahip Surface Laptop 4 modellerinin özellikleri ve fiyatı

Microsoft, farklı donanım seçenekleriyle çıkaracağı Surface Laptop 4'lerin giriş seviyelerini yukarıda da yazdığımız gibi 13,5 inç boyuta sahip AMD'ler için 999 dolar, Intel'ler içinse 1.299 dolardan satışa sunuyor. AMD'nin temel modelinde Ryzen 5 4680U işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken Intel'in temel modelinde Intel Core i5 1135G7 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alacak.

Yeni seride pek çok farklı varyasyonlar bulunuyor ancak bunlar arasında dikkat çekenlerden biri Intel Core i7 işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model oldu. Bu model ABD'de 2.299 dolardan satışa sunulacak. Ayrıca 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bir başka AMD modeli de serinin piyasaya çıkmasından yaklaşık 8 hafta sonra 1.199 dolarla satışa sunulacak.

15 inç ekrana sahip Surface Laptop 4 modellerinin özellikleri ve fiyatı

15 inçlik model ailesine baktığımızda ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip AMD Ryzen 7 4980U modelinin 1.299 dolardan satışa sunulacağını görüyoruz. Bunu 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanlı AMD modeli izliyor. Bu modelin fiyatı ise 1.699 dolar.

15 inçlik Surface 4'lerin Intel varyasyonlarına baktığımızda 16 GB RAM, 512 GB depolama alanlı ve Intel Core i7 1185G7 işlemcili modelin 1.799 dolardan satışa sunulacağını görüyoruz. Aynı işlemcinin kullanıldığı 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanlı opsiyonun fiyatı ise 2.399 dolar.

Şu sıralar tüm dünyada devam eden yonga kıtlığı düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde pek çok sektörde olduğu gibi bilgisayar tedariğinin azalması ve fiyatlarda artışların olması bekleniyor. Peki sizler Microsoft Surface Laptop 4 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?