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Microsoft Yeni Yapay Zekâ Canavarı 'Surface Laptop Ultra'yı Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Microsoft, RTX Spark çipi ve 128 GB'a varan RAM desteğiyle yeni Surface Laptop Ultra modelini tanıttı.

Microsoft Yeni Yapay Zekâ Canavarı 'Surface Laptop Ultra'yı Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarı olan Surface Laptop Ultra modelini resmî olarak duyurdu.

Taşınabilir bir cihazda yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan yazılımcılar, içerik üreticileri ve yapay zekâ araştırmacıları hedeflenerek tasarlanan cihaz, sınırları zorlayan donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller

Microsoft Yeni Yapay Zekâ Canavarı 'Surface Laptop Ultra'yı Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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RTX Spark ile geliyor

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Surface Laptop Ultra, 3:2 en-boy oranına ve 2.000 nit tepe parlaklığa sahip 15 inçlik Mini-LED PixelSense Ultra dokunmatik ekranla geliyor. Cihazda ayrıca standart 15 inç Surface modellerine kıyasla yaklaşık %30 daha büyük olan haptic bir touchpad yer alıyor.

Yeni model gücünü NVIDIA’nın RTX Spark platformundan alıyor ve 18 veya 20 çekirdekli işlemci tercihe bağlı seçenekleriyle sunuluyor. Grafik tarafında ise NVIDIA’nın Blackwell mimarisini temel alan ve 6.144'e kadar GPU çekirdeği barındıran çözümler bulunuyor. 128 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunan sistem, 1 petaflop'a kadar FP4 yapay zekâ işlem gücü üretebiliyor.

Yerel yapay zekâ işleri için birebir

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Microsoft, bu modeli özellikle yerel yapay zeka iş yükleri için konumlandırıyor. Donanım altyapısı, bulut tabanlı işlem ihtiyacını azaltarak zorlu yapay zekâ modellerini ve otonom aracıları (agentic workloads) doğrudan cihaz üzerinde çalıştıracak şekilde tasarlandı. 2 TB'a kadar depolama seçenekleri sunulan dizüstü bilgisayarın SSD'si kullanıcı tarafından yükseltilebiliyor veya değiştirilebiliyor.

18 mm kalınlığa ve yaklaşık 2 kg ağırlığa sahip cihaz; USB-C, USB-A, HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi ve tam boyutlu SD kart okuyucu gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca şarj, veri ve görüntü aktarımını manyetik bağlantı konforuyla birleştiren yeni "Magnetic Connect" portu da ilk kez bu modelde kullanılıyor. Cihaz Platin ve Nightfall olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Surface Laptop Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

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Microsoft, ABD'de Surface Laptop Ultra için ön siparişleri açtı ve teslimatların 16 Ekim'de başlaması planlanıyor. 24 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip başlangıç modeli ise 2.599,99 dolardan satışa sunuluyor. 24 GB + 1 TB modeli 2.999,99 dolar, 32 GB + 1 TB konfigürasyonu ise 3.299,99 dolar etiketine sahip.

En üst seviyedeki donanım konfigürasyonlarında fiyat önemli ölçüde artıyor. 128 GB birleşik bellek ve 1 TB depolama alanına sahip tepe model 5.899,99 dolardan alıcılarını bekliyor.

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Yapay Zeka Microsoft Nvidia Laptop

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