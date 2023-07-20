Uzaktan çalışma için en fazla tercih edilen servislerden olan Microsoft Teams’e kullanıcıların toplantı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Maybelline Beauty Uygulaması geliyor.

Aniden çıkan bir toplantıda kamera açmak zorunda kalan herkes, özellikle de kadınlar için geliştirilmiş bu filtre sayesinde hiçbir görüşmeye artık hazırlıksız yakalanmayacaksınız.

12 benzersiz görünüme sahip olan uygulama, yapay zekâ temelinde etkili bir şekilde çalışıyor. Hem görüşme öncesi hem de görüşme esnasında dilediğiniz filtreleri yüzünüze uygulayabileceksiniz.

Online bir görüşme için hazırlanmaya vakti olmayanlara birebir!

Tek bir dokunuşla 12 farklı sanal makyaj seçeneği sunan Maybelline Beauty uygulaması, kozmetik devi Maybelline tarafından hazırlandı. Kamerada görünmesi istenmeyen cilt kusurlarını gizlemeyi ve kişinin kendisini ‘hazırlıksız’ anlarda daha iyi hissetmesini sağlayan bu uygulamanın ardında Geena Davis Enstitüsü’nün yer aldığı belirtiliyor.

Teams’e yeşil ekran merkezli özellikten sonra gelen en büyük yenilik olduğu düşünülüyor.

Daha önce Microsoft Teams’e online görüşmeler için arka planı gizleyen yeşil ekran merkezli özellik de gelmişti. Bu özellik, kişinin kamerada olan görüntüsünün keskinliğini artırarak sanal arka planın da görüntü kalitesini olabildiğince yükseltiyordu.

Modiface tarafından etkinleştirilen yapay zeka destekli uygulama, filtrelerin sorunsuz uygulanmasını sağlayan bir "sanal harita" oluşturmak için kullanıcıların yüz yüze olduğu 70'ten fazla noktayı tanımlıyor.

Güncelleme ile “Video Efektleri” bölümünden “Filtreler” kısmında seçtiğiniz filtre ile dilediğiniz toplantıya katılabileceksiniz.