Son dönemlerde video oyun sektörüne büyük önem veren Microsoft, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. İddialara göre şirket, milyonları peşinden sürükleyen Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, piyasaya sürdüğü Windows işletim sistemi ve diğer yazılımları dışında video oyunlarına da hayli önem veren bir şirket. Zaten Xbox isimli oyun konsolunun geliştiricisi de olan Microsoft, sahip olduğu oyun stüdyoları ile Xbox için oyunlar geliştirmeye devam ediyor. Hatta şirket, özellikle de son birkaç yıldır tanınmış geliştirici şirketleri satın alarak Xbox Game Studios ekibini destekliyor.

Ortaya atılan yeni iddialara göre Microsoft, yine popüler bir oyun geliştiricisini satın almak için çalışıyor. Üstelik eğer bu iddialar doğruysa ve Microsoft, söz konusu oyun geliştiricisini satın almayı başarırsa bu durum Xbox Game Studios için bir dönüm noktası olmuş olacak. Peki Microsoft'un satın almak istediği oyun geliştiricisi hangisi ve bu satın alma işlemi, Microsoft'a ne kadara patlayacak? Dilerseniz hemen, bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Microsoft, Warner Bros. Interactive Entertainment'i bünyesine katmak istiyor

Microsoft, video oyun sektöründeki sert oyunculardan bir tanesi. Şirket, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Playground Games Ninja Theory, Double Fine ve inXile gibi şirketleri Xbox Game Studios bünyesine kattı. Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa Microsoft şu sıralar, Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almaya çalışıyor. Hatta iddialara göre temas kurulmuş ve görüşmeler başlamış durumda.

Microsoft'un Warner Bros'un oyun bölümü için biçtiği değer 4 milyar dolar. Üstelik Warner Bros'un çatı şirketi AT&T'nin WarnerMedia ve Directv'yi satın almasıyla 154 milyar dolarlık bir borcun ortaya çıktığı ve şirketin bu borcu ödeyebilmek için elindeki değerli kaynakları satmayı düşündüğü ifade ediliyor. Ancak görünüşe göre AT&T, Warner Bros'u satıp satmama konusunda kararlı değil ve Microsoft, bu pürüzleri çözmek için şirketle iletişimde kalmaya devam ediyor.

Warner Bros. Interactive Entertainment'i satın almak isteyen sadece Microsoft değil

Görünüşe göre Warner Bros. Interactive Entertainment'in tek taliplisi Microsoft değil. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden olan Activision, EA ve Take-Two Interactive'in de Warner Bros'un oyun bölümü konusunda iştahlı olduğu ifade ediliyor. Bu dörtlü arasında en yüksek şansa sahip olan şirket Microsoft gibi görünse de AT&T'nin satış konusunda emin olmaması, Microsoft'un işini zora sokuyor gibi görünüyor.

Pek çok oyuncu, Xbox'ın oyun konusunda başarısız olduğunu ve Xbox'a özel oyun sayısının çok çok az olmasının itici olduğunu düşünüyor. İşte Microsoft da bu durumun farkında ve şirket, özellikle de son yıllarda oyun sektörü bazında önemli adımlar attı. İşte bu durumun son göstergesi de Warner Bros. Interactive Entertainment olarak karşımıza çıkıyor. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu zaman içerisinde göreceğiz.