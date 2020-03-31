Microsoft, Windows 10 işletim sistemlerinde proxy veya VPN kullanan kullanıcıların bağlantı sorununu ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı. Şirket, yeni güncellemeyi yalnızca sorun yaşayan kullanıcıların indirmesi gerektiğini belirtti.

Microsoft, kullanıcılarının şikâyetleri sonucunda tespit edilen bir sorunu daha yeni güncellemeyle çözdü. Şirketin bugün Windows işletim sistemi için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte işletim sisteminde bağlantı konusunda sorunla karşılaşan kullanıcıların bu problemi ortadan kalktı.

Windows 10’un 1709 sürümü ya da daha yüksek sürümleri için yayınlanan KB4554364 güncellemesi, elle veya otomatik olarak kurulmuş proxy’lerin olduğu bağlantı sorununu çözmeyi başardı. Bu güncellemeyle birlikte VPN kullanan kişilerde zaman zaman yaşanan sıkıntıların da üstesinden gelindi.

Güncellemeyi yalnızca sorun yaşayanlar indirmeli:

Microsoft, bazı kullanıcıların Windows işletim sistemiyle yaşadığı bu sorunu ortadan kaldırmış olsa da yeni güncellemeyi önemli bir notla paylaştı. Şirket, güncellemeyi yalnızca böyle bir sorun yaşayanların indirmesini önerdiklerini söyledi. Yani böyle bir sorunla karşılaşmadıysanız güncelleme sizin için pek bir anlam ifade etmiyor olabilir.

Bununla birlikte yeni güncellemenin sağladığı bağlantı sorunu çözümü, önümüzdeki ay yayınlanacak güncellemenin içinde bulunacak. Dolayısıyla şu anda proxy veya VPN kullanıp böyle bir sorunla karşılaşmadığınız sürece bu güncellemeyi indirmemeniz sizin için yararlı olacaktır.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi için yayınladığı KB4554364 güncellemesini sisteminize yüklemek oldukça kolay. Güncellemeyi sisteminize yüklemek için öncelikle bilgisayarınıza yüklü olan Windows 10 işletim sisteminin sürümünü öğrenmeniz gerekiyor.

Windows 10 işletim sisteminizin sürümünü öğrenmek için sırasıyla Başlangıç > Ayarlar > Sistem > Hakkında seçeneklerini izleyin. Ardından açılan sayfada ‘Windows özellikleri’ kısmında ‘Sürüm’ yazısının karşısında yüklü olan sürümü görebilirsiniz.

Microsoft tarafından yayınlanan son güncellemeyi sisteminize yüklemek için Windows 10 sürümünüzün 1709, 1803, 1809, 1903 veya 1909 olması gerekiyor. Bu sürümlere sahipseniz Microsoft Update Catalog’a bu bağlantıdan ulaşarak sürümünüze uygun güncellemeyi buradan yükleyebilirsiniz.