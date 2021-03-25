Microsoft, Windows 10 Build 21343'ün test sürümünü yayınladı. Windows Insider kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen bu sürümdeki en büyük yenilik, uygulama simgelerinin yenilenmesi oldu. Microsoft, Windows 10'u daha modern hale getireceği yeni simgelerle hangi klasörün hangi tip dosyalara ait olduğunu da daha temiz bir şekilde gösterecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows Insider kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. "Build 21343" kodlu bu yeni sürüm, bazı performans iyileştirmeleri ve düzeltmelere ek olarak kullanıcıları doğrudan etkileyen bir yenilik getirdi. Windows 10 arayüzüne gelen bu yenilik, işletim sistemindeki bazı simgelerin yenileceğini gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Windows 10'daki uygulama simgelerini geçtiğimiz yıldan beri değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda simgeleri ufak dokunuşlarla yenileyen Microsoft, Build 21343 kodlu Windows 10 sürümünde ise tamamen yenilenmiş simgeler kullandırmaya başladı. Yeni simgeler, Windows 10'un genel görünümünden sıkılan kullanıcıları sevindirecek türden.

Windows 10'un yeni uygulama simgeleri işte böyle görünüyor

Microsoft tarafından hazırlanan bir blog gönderisine göre işletim sisteminde kullanılacak yeni simgeler, kullanıcılar için daha iyi bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Örneğin bir kullanıcı, "Resimler" klasörü için kullanacağı yeni simgeyle, o klasörün Resimler'e ait olduğunu okumadan da anlayabilecek. Benzer durumlar, Belgeler, Videolar, Müzikler ve İndirilenler isimli klasörler için de geçerli olacak.

Microsoft'un beta programına dahil olan Insider kullanıcıları tarafından kullanılabilen Windows 10 Build 21343'ün tek yeniliği simgelerle sınırlı değil. Şirket, bu sürümde bilinen bazı sorunların giderildiğini, genel performans iyileştirmeleri yapıldığını ve sistematik açıdan ufak tefek yenilikler getirdiğini açıkladı. Tüm detaylarına burada bulunan bağlantı aracılığıyla erişebileceğiniz sürümün kararlı halinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.