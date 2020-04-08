Microsoft, Windows 10 İçin Yeni Haber Çubuğunu Yayınladı

Microsoft, yeni Windows 10 kurulumu ön izlemesini yayınlarken isteyen herkesin Windows 10’da kullanabileceği yeni haber çubuğunu duyurdu. Haber çubuğu şimdilik test aşamasında bulunuyor.

Microsoft, dönem dönem duyurusunu yaptığı Windows 10 kurulum ön izlemelerine bir yenisini ekledi. Firma kurulum ön izlemesini duyururken test ettiği yeni bir Windows 10 aracını da açıkladı.

Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde Windows 10 kullanıcıları, News Bar isimli yeni bir haber çubuğuna erişebiliyor. Bu haber çubuğundaki içerik ise Microsfot Haber ağındaki 4500 yayıncıdan geliyor ve ekranın istediğiniz kenarında bulunan yarı kalıcı çubukta haberlere erişim sağlıyor.

Yeni haber çubuğu erişime açık

Windows 10 aslında uzun süredir bir Microsoft Haber uygulamasına sahip. Bu uygulama, daha geniş bir ekrandan haber okuyabilmeyi sağlasa da pek çok kullanıcı bu özelliğin farkında bile değil.

Yeni çubuğun altında yatan fikir ise kullanıcılara anlık olarak haber bildirimleri verebilmek. Bu bildirimleri isteğe bağlı olarak anında gizlemek de mümkün. İsterseniz bu haber bildirimlerini daha sonra hatırlatılacak şekilde 2 ya da 8 saatliğine erteleyebiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kapatmanız da mümkün oluyor.

Özellik şu anda oldukça basit özelliklere sahip ve geliştirilecek çok yanı var. Örneğin haber çubuğunu kendi isteğinize göre özelleştirmeniz şu anda çok mümkün değil. Şu anda yalnızca bazı stokları seçebiliyorsunuz. Microsoft’un gelecekte bu özelliğe spor ve hava durumu bilgilerini eklemesi bekleniyor.

Yeni haber çubuğunu nasıl kurabilirsiniz?

Şu anda test aşamasında bulunan bu özelliği kullanmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basit. Özelliği kullanmak isteyenler için adım adım bilgileri paylaşacağız. İşte yapmanız gerekenler:

Bu sayfaya gidin

Get tuşuna basın.

Microsoft Store’a yönlendirme için uyarı çıkacak.

İzin ver düğmesine basın.

Kurulumu gerçekleştirin.

Bölgesel olarak özelliği kullanamamanız ya da uygun sişstem mimarisine sahip olmamanız durumunda haber çubuğunu kullanamayabilirsiniz. Microsoft bu özellik için Windows 10’un 17134.0 ya da daha üst bir versiyonuna sahip olmanız gerektiğini söylüyor.

Yeni özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Haber çubuğunu kullanmayı düşünür müydünüz?