Xbox Patronu, PlayStation 5'i Takdir Ettiğini Söyledi

Daha önce birçok geliştirici, yeni nesil konsollar hakkında yorum yaparak, SSD teknolojilerinin oyun dünyasına etkilerini tartıştı. Bu kez de Xbox Başkanı Phil Spencer, Sony'nin yeni nesil konsolunu ele alarak beğendiği noktayı açıkladı.

Sony ve Microsoft'un yıl sonunda piyasaya sürülecek yeni nesil donanımlarında en güvendiği özelliklerden biri, PlayStation 5 ve Xbox Series X'in oyunları adeta baştan yaratacak olan SSD sürücüleri. Xbox başkanı Phil Spencer'a göre Sony Interactive Entertainment ve PlayStation'ın SSD'ye yatırım yapması iyi bir şey.

Spencer, yeni nesil konsollarla kazananın geliştiriciler ve oyuncular olacağını belirtti. Geliştiriciler, SSD teknolojisinden yararlanan oyunlar yapabilecekler. Yani yeni konsollar için daha büyük dünyaları destekleyen, daha hızlı kurulan ve yükleme ekranlarını neredeyse ortadan kaldıran oyunlar göreceğiz. Xbox başkanı, PlayStation 5'in sıkça gündeme gelen SSD'lere yatırım yapılmasından gayet memnun görünüyor.

Xbox patronu: PlayStation 5'te SSD görecek olmak güzel bir şey

PC Games Hardware'e konuşan Spencer, "Mark Cerny ve Sony ekibinin de PlayStation 5 için SSD'ye yatırım yapmasını takdir ediyorum. Motorlar ve araçlar, uyumlu işlevleri bir araya getirebilir. Birlikte daha geniş bir ürün tabanı sağlayacağız ve geliştiriciler, bu donanım yeteneklerinin programlamasını yönetmek ve desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaklar. PS5 geliştirme kitim yok, Minecraft ekibimizin bile olduğunu sanmıyorum. Ancak endüstrinin bu tür çözümlerin kapsamlı kullanımından nasıl faydalanacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.

Xbox başkanı, PS5'in neler getireceğini tam olarak bilmediğini ve hatta Minecraft'ın geliştiricisi Mojang'ın henüz geliştirici kiti almadığını belirtti. Mojang'ın Microsoft'a ait olduğu göz önüne alındığında, bu durum çok da şaşırtıcı değil. PlayStation'ın geliştirici kitini lansmandan önce rakibe vermek istememesi çok normal. Diğer yandan Minecraft, dünyanın en çok satan oyunu ve PS5'ten önce Xbox Series X'e gelme olasılığı yüksek. Microsoft, bu avantajı kullanmak isteyecektir.

Konsollar arasındaki rekabetin PC oyunlarına ne gibi bir etkisi olacak, henüz tahmin etmek zor. Birçok oyun bilgisayarı SSD kullanıyor ancak konsollarda kullanılacak teknoloji daha fazlasını getirebilir.