Türk vatandaşlarının hem Amerikan borsalarında hem de Borsa İstanbul'da yatırım yapmasını sağlayan Midas, büyük bir yatırımla gündemimizde.

Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul’a yatırım yapma imkânı sunan finans uygulaması Midas, global yatırımcılardan aldığı 45 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile önemli bir başarıya imza attı. Bu yatırım, Türkiye'nin en büyük erken aşama fintech yatırımı ve en büyük 2. erken aşama yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Midas’ın kullanıcı sayısı geçtiğimiz günlerde 2,5 milyonu geçti. Bugüne kadar Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul’a tek bir platform üzerinden yatırım yapma imkânı sağlayan Midas, 45 milyon dolarlık yeni yatırımla kullanıcılarına kripto varlıklar ve yatırım fonlarına da yatırım yapma fırsatını sunmayı hedefliyor.

Nasdaq, Midas’ı New York’taki Times Meydanı’nda dev ekrandan kutladı

Midas'ın 45 milyon dolarlık rekor yatırımı, global ekonomide resesyonun konuşulduğu, finansal istikrar açısından kritik bir dönemde gerçekleşti. Zor bir dönemde alınmış olması itibarıyla sektör açısından da oldukça değerli bir yatırım. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı’nda dev ekrandan Midas’ı kutladı.

Eski ve yeni yatırımcılar rekor yatırım turunda buluştu

Global çapta finansal teknolojiler alanındaki önemli şirketlerin yatırımcısı olarak dikkat çeken Kanada menşeli Portage Ventures 45 milyon dolarlık rekor yatırım turuna liderlik etti. Turdaki diğer yeni yatırımcı ise Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC oldu. Ayrıca Midas’ın dünyaca ünlü mevcut yatırımcıları Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital de bu turda yatırımlarını yineleyerek Midas’a güvenlerini tazeledi. Midas, bundan önce 2022 yılında Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital'den 11 milyon dolar yatırım almıştı.

Seri A turuna liderlik eden Portage Ventures Kurucu Ortağı Paul Desmarais III, "Midas, Türkiye'nin finans dünyasındaki dönüşüm trendine liderlik ediyor. Portage olarak yenilikçi finansal teknolojilere global ölçekte yatırım yapıyoruz. Yeni finansal teknolojilere açık bir bölgede Midas’ın dönüşüm ve inovasyona öncülük etmeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Midas'ın yolculuğunun bir parçası olmaktan ve Türkiye’deki kullanıcıların yatırım araçlarına erişimi konularında bu güçlü ekibi desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“Kullanıcılarımızın tüm yatırım ürünlerinde en düşük komisyonlara ve en pürüzsüz deneyime sahip olması en büyük amacımız”

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Bu yatırım, Midas’ın tüm yatırım ihtiyaçları için tek mobil uygulama olma yolundaki kararlığını bir kez daha gösterdi. Dünyanın en büyük fonlarının Midas’a bu denli büyük bir yatırım yapması, Midas’a duydukları güveni gösteriyor. Kullanıcılarımızın tüm yatırım ürünlerinde en düşük komisyonlara ve en pürüzsüz deneyime sahip olması en büyük amacımız. Kullanıcılarımız önümüzdeki günlerde Türk ve Amerikan borsalarının yanında kripto varlık ve TEFAS fonlarına da Midas üzerinden yatırım yapabilecekler. Bu yatırımın bize sağladığı destek ile Türkiye yatırım ekosistemindeki dönüşümü hızlandıracağız.” sözleriyle hedefleri dile getirdi.