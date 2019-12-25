FDA, Migreni Ağrılarını Dindiren Bir İlaca Resmi Onay Verdi

Birçok kişide görülebilen, aslında pek de nadir olmayan ve bulunduğu kişilere gündelik yaşamı zindan edebilen rahatsızlık migren, artık kolayca tedavi edilebilir durumda. FDA tarafından onaylanan yeni bir ilaç sayesinden migren ağrıları artık kısa sürede iyileştirilebilecek.

Eskiden adeta elden ayaktan düşüren rahatsızlıklar, artık gelişen tıp ve teknoloji sayesinde tedavi edilebilir hâle geliyor. FDA'nın yakın zamanda yaptığı açıklama da bu can sıkıcı tıbbi sorunlardan birine daha çözüm bulunduğunun haberini veriyor.

FDA; yakın zaman önce yaptığı duyuruda, muzdarip olan insanların günlük hayatını oldukça zorlaştıran migrenin tedavisinin bulunduğunu ve sonuç alınan tedavinin onaylandığını açıkladı. Ubrelvy adı verilen tedavinin 2 saat gibi kısa bir sürede migren hastalarının ağrılarını dindirdiği görüldü.

Migrenin asıl nedeni hâlâ bilinmiyor:

Migrenin asıl nedeni hâlâ belirsiz olsa da Migren Araştırma Vakfı'na göre araştırmacılar, hastalığın kimyasal dengesizliklere bağlı nörolojik nedenlere sahip olduğuna inanıyor. Bir migren nöbeti 4 ile 72 saat arasında sürebiliyor. En yaygın semptomları ise bulantı, kusma, baş dönmesi; ışığa, sese ve dokunmaya karşı hassasiyet olarak biliniyor

Ubrevy nedir?

FDA'nın basın açıklamasındaki ifadelerine göre beyindeki kalsitonin gen ilişkili peptit (CGRP) antagonisti görevi gören Ubrevy, akut migren hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere onaylandı. Yapılan 1.400'ün üzerinde klinik çalışmada ilacın migreni hızlı bir şekilde tedavi etmekte etkili olduğu ortaya kondu.

Çalışmalarda yer alan migren hastaları, uygulanan ilaç tedavisinden önce hafif şiddetli migren ağrısı, mide bulantısı, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi semptomlara sahip olduklarını belirttiler. İlaç tedavisi uygulandıktan sonra hastaların büyük bir çoğunluğu migren ağrısından kurtuldu hatta bazı hastalar, iki saat gibi kısa bir süre içinde ilaç tarafından tedavi edildi. Katılımcılar arasındaki en yaygın yan etki ise mide bulantısı ve ağız kuruluğu oldu.

Şu ana kadar migren için kullanılan yaygın tedavi yöntemleri; opioid ağrı kesici, OCT ağrı kesiciler ya da özellikle migrenin neden olduğu mide bulantısını gidermek için kullanılan ilaçları kapsıyordu. Bu yöntemlerin aksine Ubrelvy, migren tedavisi için resmi olarak onay alıp türünün ilk örneği oldu.