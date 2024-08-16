Mikrofonların üzerinde yumuşak, süngerimsi başlıklar kullanıldığını görmüşsünüzdür. Peki bunlar tam olarak ne işe yarıyor?

Aslında basit bir şey gibi görülse bile sesin daha kaliteli çıkması için kritik bir rol oynuyorlar.

Aynı zamanda hijyenik yönleri de var.

Konuşurken veya şarkı söylerken ağızdan çıkan patlayıcı sesleri önlüyor.

'P' ve 'b' gibi patlayıcı sesler, mikrofon kapsülüne direkt ulaştığı zaman seste bir bozulmaya yol açabilir. Sünger, bu patlamaları yumuşatır ve ses kaydının kalitesini artırır.

Aynı zamanda rüzgar gibi dış faktörler de ses kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sünger, bunu engelleyerek daha temiz bir ses alınmasını sağlar. Yani sünger sayesinde arka plan gürültüsü azaltılıyor ve daha odaklanmış bir ses elde ediliyor.

Hijyen açısından da önemli olduğundan bahsetmiştik.

Stüdyo ya da benzeri ortamlarda birçok kişi aynı mikrofonu kullanabiliyor. Süngerler, mikrofon üzerine sıçrayan tükürük damlacıklarına karşı koruma sağlar. Bu aynı zamanda mikrofonun iç parçalarının paslanmasını veya zarar görmesini de önler.

Kaynaklar: Schulze Brakel, Elit Müzik

Benzer içeriklere de göz atabilirsiniz: