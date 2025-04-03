Minecraft Legends, Prime Gaming kampanyası kapsamında sınırlı süreliğine ücretsiz olarak Microsoft Store üzerinden sunuldu.

Minecraft Legends'ı denemek isteyip de bir türlü fırsat bulamayanlara güzel haber: Oyun şu an Prime Gaming üzerinden tamamen ücretsiz.

Amazon, Prime Gaming üyelerine özel yeni bir kampanya başlattı. Minecraft Legends kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ücretsiz oyunu sahip olmak isteyenler, Microsoft Store’da geçerli bir kodla oyunu hesaplarına ekleyebiliyor olacak.

4 Haziran 2025'e kadar ücretsiz

Kampanyanın 3 Nisan 2025’te başladığı bilgisi paylaşıldı. Hem PC hem de Xbox kullanıcılarını kapsayan kampanyada, oyunu edinmek isteyenlerin Prime Gaming üzerinden bir kod alması gerektiği belirtildi. Söz konusu kodların yalnızca PC sürümünde geçerli olduğu ve Microsoft Store üzerinden kullanılabildiği açıklandı.

Kampanyanın 4 Haziran 2025 tarihine kadar süreceği açıklandı. Prime Gaming üzerinden alınan oyun kodlarının, Microsoft Store’da en geç 4 Temmuz 2025 tarihine kadar kullanılabileceği ifade edildi. Kodun tek seferlik olduğu ve kullanıldığında Minecraft Legends’ın kalıcı olarak kullanıcı hesabına eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Minecraft Legends, aksiyonla harmanlanmış bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, savaş sahasında doğrudan yer alarak hem tek oyunculu hikâye modunu hem de çevrimiçi çok oyunculu modu deneyimleyebiliyor. Oyunu merak eden kullanıcılar için ise kampanya, denemeye yönelik bir imkân sunuyor olacak.