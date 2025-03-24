Minecraft'ın arkasındaki ekip Mojang, oyunun grafiklerini baştan aşağı yenileyecek yeni bir güncellemenin yolda olduğunu açıkladı.

Yılların eskitemediği dünyanın en çok satan oyunu Minecraft yakında bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Düzenlenen Minecraft Live etkinliğinde oyunun arkasındaki ekip Mojang, oyunun görselliğini âdeta baştan aşağı yenileyecek olan Vibrant Visuals güncellemesini duyurdu.

Güncellemeyle birlikte Minecraft böyle görünecek:

Mojang, güncellemenin nasıl görüneceğini gösteren, hemen yukarıdan izleyebileceğiniz bir video da paylaştı.

Bu yeni grafik güncellemesi; dinamik ışıklandırma, gelişmiş gölgeler, gerçekçi su yansımaları, hacimsel sis ve daha detaylı su altı görselleri gibi önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni görsel efektlerle birlikte güneş ışığı ağaçların arasından süzülüyor, gölgeler ışık kaynaklarına göre şekil değiştiriyor ve mağaralar daha gizemli bir havaya bürünüyor.

Mojang, Vibrant Visuals’ın şu anda Bedrock Edition için test aşamasında olduğunu ancak Java Edition için de yakında yayınlanacağını söyledi.

Peki siz Minecraft'ın yeni grafikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.