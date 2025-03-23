Minecraft'ın arkasındaki ekip Mojang, 200 milyonu aşkın satışa ulaşan oyunun neden ücretsiz oynanamayacağını açıkladı.

Minecraft sadece bir oyun değil, küresel bir fenomen hâline geldi. 2011’de piyasaya sürüldüğünden bu yana 200 milyondan fazla kopya satan oyun, dünyanın en çok satan bağımsız video oyunu olmayı başardı.

Microsoft’un Mojang’ı 2,5 milyar dolara satın almasının ardından bile popülaritesini koruyan oyun, aylık 150 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip ve yıllık 100 milyon dolarlık gelir elde ediyor.

Peki böylesine büyük bir başarıya rağmen neden Minecraft hâlâ oynaması ücretsiz bir oyun değil? Ve neden hiçbir zaman olmayacak?

Geliştiricilere göre oyun mikro işlemlere uygun değil

IGN’e konuşan Minecraft’ın baş yapımcısı Ingela Garneij, oyunun temel yapısının "free-to-play" (ücretsiz oynanabilir) bir modelle uyuşmadığını belirtti.

"Oyunumuzu farklı bir amaç için inşa ettik." diyen Garneij, mikro işlemlerle para kazanmanın Minecraft için doğru yol olmadığını vurguladı. "Oyunu satın alıyorsunuz ve hepsi bu kadar. Bizim için önemli olan, oyunun mümkün olduğunca çok kişi tarafından erişilebilir olması." Minecraft’ın oyun direktörü Agnes Larsson ise bu kararın oyunun köklü değerlerine dayandığını söyledi.

Kısacası Mojang’ın felsefesi net. Minecraft ne bir devam oyununa sahip olacak ne de ücretsiz hâle gelecek.