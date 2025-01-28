Cips, birçoğumuzun severek tükettiği bir atıştırmalık. Çeşitli tat ve şekillerde olan birçok cipsin ana maddesi de mısır. Peki mısır cipslerinin üzerinde bulunan küçük siyah noktaları da görmüşsünüzdür.

"Acaba bu ne?" diye düşünüp endişelenmemek elde değil. Ama merak etmeyin, çoğu zaman bu noktalar sanıldığı kadar ‘tehlikeli’ değil.

Hatta sebebini az çok tahmin bile etmiş olabilirsiniz.

Mısırdan yapılan cipslerin üzerinde noktalar görmemek imkânsız.

Cipsler, yüksek ısıda pişirilirken bazı mısır taneleri fazla pişip "yanabilir". Bu da mısır cipsinin üzerindeki siyah noktacıkları oluşturmuş olur. Bu siyah lekeler, bazen bizi korkutsa da genelde sadece görüntüyü bozar, tadı etkilemez.

Bunun yanında mısır tanelerinin bazıları doğuştan koyu renkli olabilir. Özellikle kabuk kısmında bulunan doğal renk pigmentleri, cips üretilirken belirginleşiyor. Yani, bazen bu noktaları, mısırın "çil"leri gibi düşünebiliriz.

Her zaman mısır tanesi olmayabiliyor.

Cips üretiminde kullanılan makineler, bazen önceki partilerden kalan küçük parçacıklar taşıyabiliyor. Bunlar da cipsin üzerinde birer siyah nokta gibi görünebiliyorlar. Eğer üretim, hijyenik koşullarda gerçekleşiyorsa bu noktalar sorun teşkil etmez, ama elbette hepimizin aklına "makine temiz mi?" sorusu gelmez değil.

Nadir bir ihtimal de olsa mısır, depolama sırasında nem alıp küflenmişse, bu siyah noktalar bizim için *tehlikeli* olabilir. Ama merak etmeyin, bunu da anlamanın kolay bir yolu var. Cipsin rengi bozuk, küf kokusu varsa ve tadı acımsıysa tüketmemeye özen gösterin.

Cipslerin üzerindeki bu noktalar, çoğunlukla zararsızdır. Cipsin tadını değiştirmediyse, keyfini çıkarabilirsiniz. Ama eğer cipsin kokusu ve tadı alışılmışın dışındaysa asla tüketmeyin.

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