Kendimizi bildik bileli cips paketlerinin içinde anlam veremediğimiz beyaz, ince ve uzun bir şerit yer alır. Bu şerit, cipsleri almaya çalışırken elimize dolanır, bazen cipslerin kırılmasına sebep olur ve bunun varlığı, genellikle çoğumuza epey manasız gelir.

Ancak bu beyaz şerit, neredeyse tüm markalara ait cips paketlerinin içinde âdeta bir kanun gibi yer alır ve aslında zannettiğimiz gibi gereksiz bir ayrıntı değildir.

Peki, cips paketlerindeki bu şeritler ne işe yarıyor?

Aslında pek de anlam veremediğimiz bu uzun beyaz şeritlerin, cips paketlerine dahil edilmesinin 3 farklı sebebi vardır.

Bunlardan ilki, çoğumuzun bildiği gibi bu şeritlerde çeşitli kodların yer almasıdır. Ruffles, Lays, Doritos gibi markaların paketlerinin içinde genellikle 10 haneli şifreler yer alır.

Bu kodları direkt markanın uygulamasına okutabilir veya ad, soyad, adres ve cep telefon numarası bilgileriyle yine markanın ilgili sitesine girebilir ve böylece çeşitli para ödülleri, internet paketleri ve süpermarket indirimleri kazanabiliriz.

Ayrıca cipslerin yarım kalması ve saatler içinde çıtırlığını kaybedip bayatlaması, bu noktadaki en büyük problemlerden biri.

Cips şirketlerinin bu yönde bir açıklaması olmasa da tüketici deneyimlerine baktığımızda, bu beyaz şeritlerin cipsi bayatlamaktan kurtarması için kullanıldığını söyleyebiliriz.

Şöyle ki; bu şeridi kopararak paketten ayırabilir ve yarım kalan cipsin ağzını, tıpkı bir iple bağlıyormuşçasına bu şeritle bağlayabiliriz.

Elbette bunun için klipsler kullanılabilir veya paketin hava almasını önlemek için farklı mutfak gereçleri de tercih edilebilir ancak bu şeritler, bu tip arayışlar içine girmeden cipsin tazeliğini korumak için oldukça pratiktir.

Bu zımbırtının bir diğer işlevi ise cips tüketimini kolaylaştırmaktır.

%50’sinden fazlası hava ile dolu cips paketine elimizi daldırmak ve diplerdeki cipslere ulaşmak biraz meşakkatli olur. Bunun yanında cips ev dışında birçok yerde tüketilmeye uygun bir yiyecektir ve etrafımızda bazen onu boşaltmak için herhangi bir tabak olmayabilir.

E hâl böyle olunca da cips paketiyle baş başa kalırız. Ancak beyaz şeridi bir ucundan koparıp bu ucu paketin dışından altına doğru çekersek ve bu esnada paketi de alttan bastırırsak, bir nevi bir cips kasesi elde edebiliriz.

Yine paketin devrilip devrilmemesini çok önemsemezsek, bu işlemi şeritten yardım almadan da yapabiliriz. Bu şekilde elimizi daldırdığımızda diplerdeki cipslere ulaşmak bir eziyet olmaktan çıkar ve tüketim açısından işimiz epey kolaylaşır.

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