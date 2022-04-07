Cips Paketlerinin Yarısı Neden Havayla Dolduruluyor?

Koca bir paket cips aldık sanıyoruz, paketin yarısı boş! Bu durum tüketici için oldukça sinir bozucu; fakat üreticilerin o meşhur boşluğa yönelik haklı gerekçeleri var. Bakalım üreticilerin açıklamaları, tüketicileri rahatlatabilecek mi?

Cips paketlerindeki o boşluğu kabullenebilen var mı? Bizce yok. Günden güne arttığını düşünüp feveran ettiğimiz cips paketlerindeki hava boşluğunun üreticilere göre haklı bir sebebi var.

Üreticiler, cips paketlerinde mevcut olan ve tüketicileri hayal kırıklığına uğratan paket boşluğuna dair mantıklı açıklamalara sahip. Paketi her elimize alışımızda sinirimizi bozan bu duruma kim, ne kadar ikna olur? Bilinmez. Biz yine de boşluğun ardında yatan sır perdesini sizler için aralamak istedik!

Paketlerdeki boşluğun hava yastığı görevi gördüğünü kim bilebilirdi?

Paketlerdeki boşluğun bilinçli bir tercih olduğunu biliyorduk; ama sanılanın aksine bu bilinçli tercihin nedeni ekonomik kaygılar değil, nakliye işlemleri sırasında yaşanabilecek olası sorunlarmış! Üreticiler; paketler dar alanlarda depolandığında, nakliye araçlarına yüklendiğinde veya üst üste gelecek şekilde yerleştirildiğinde cips taneleri kırıntıya dönüşmesin diye paketlerde boşluk olmasına özen gösteriyormuş. Anlayacağınız, bizi her defasında isyana iten paketin o boş kısmı; adeta bir hava yastığı görevi görüyormuş!

Oksijen değil nitrojen!

Cips paketlerinin oksijenle şişirildiğini sanıyorsanız, bu konuda da yanıldığınızı söylemek isteriz! Paketler, oksijenle değil nitrojenle dolduruluyormuş. Oksijen, özellikle patates cipslerinde patateslerin bozulmasına ve tüm cipslerde kullanılan yağın acımasına neden olabildiğinden; paketlerin hazırlık aşamasında daima nitrojen gazı tercih ediliyormuş. Nitrojen, aynı zamanda cipslerin paket içinde uzun süre taze kalmasına da yardımcı bir gazmış. Nitrojenin sağladığı tüm bu faydaların, 1994’te yurt dışında gerçekleştirilen bilimsel bir besin araştırmasıyla kanıtlandığı bilinmekte.

Nitrojen gazı sağlığımıza zarar verebilir mi?

Bildiğiniz üzere nitrojen, soluduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturan bir gaz. Dolayısıyla, paketlerin nitrojenle şişirilmesi ve bizlerin paketi açtıktan sonra nitrojene maruz kalması kesinlikle sağlığı tehdit eden bir unsur içermiyor.

Ebat-fiyat oranlarına dikkat!

Ebatı büyük paketlerde daha fazla cips olduğunu düşünerek fiyatta avantaj sağlamaya çalışmak, gayriihtiyari gerçekleştirdiğimiz bir davranış; fakat zihnimizde otomatik hale gelmiş bu basit hesaplamanın hata payı yok diyemeyiz. Özellikle ürünlerin etiketlerini kontrol etme alışkanlığı olmayanlar için kimi zaman bu hesaplamanın tutmayacağı uyarısında bulunmamız gerek. Paketlerdeki nitrojen, yarattığı boşlukla hem üreticilere hem de tüketicilere yarar sağlasa da zaman zaman ebat-fiyat oranında düşündüğümüz gibi fırsatlar yaratmıyor olabilir.