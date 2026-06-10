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Nissan Leaf Benzeri Mitsubishi Eclipse Sportback Duyuruldu: İşte Tasarımı

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Mitsubishi, Nissan Leaf benzeri otomobili Eclipse Sportback’i resmen duyurdu. İşte tasarımı.

Nissan Leaf Benzeri Mitsubishi Eclipse Sportback Duyuruldu: İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda Renault Scenic E-Tech ile çok benzerlik gösteren Eclipse Cross’u tanıtan otomobil devi Mitsubishi, şimdi de bir başka yeni otomobili Eclipse Sportback’i görücüye çıkardı.

Kuzey Amerika’da duyurulan yeni Eclipse Sportback modeli, görünce oldukça şık bir görünümle geliyor. Öyle biraz üstünde oynanan Nissan Leaf modeli gibi göründüğünü söylememiz yanlış olmaz. Zaten araç, Leaf’in platformunda inşa edilmiş.

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Nissan Leaf Benzeri Mitsubishi Eclipse Sportback Duyuruldu: İşte Tasarımı
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Karşınızda yeni Mitsubishi Eclipse Sportback

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Mitsubishi, Eclipse Sportback'in yeni Leaf'ten farklılaşmasını sağlayacak ve onu "benzersiz bir Mitsubishi" yapacak kozmetik değişikliklerle geleceğini ifade ediyor. Firmanın küresel ürün gamındaki diğer araçları anımsatan ön ve arka tamponlara sahip. Ayrıca her iki tarafta dikkat çeken aydınlatmalar ve özel alaşım jantları da var.

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Üçüncü nesil Leaf platformunda inşa edilecek Eclipse Sportback modelinin yalnızca tasarımı paylaşıldı. Henüz teknik özellikleri ve fiyatı gibi detaylar yok. Aracın yaz sonlarında veya sonbahar başlarında satışa çıkacağı aktarılmış. Satış yaklaşınca özelliklerin ve fiyatın paylaşacağını tahmin edebiliriz.

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