Monster, İstanbul Küçükçekmece'de yeni bir mağaza açtı. Tüketicilere Monster ürünlerini diledikleri konfigürasyonlarda ve diledikleri yazılımlarla deneme imkanı sunan mağazada teknik servis imkanı da sunulacak.

Türkiye'nin önde gelen oyuncu dizüstü bilgisayarı üreticilerinden Monster, İstanbul Avrupa Yakası Deneyim Mağazası ve Teknik Servis Merkezi'ni tüketicilerin hizmetine açtı. Küçükçekmece’de bulunan mağaza, oyuncular için Monster markalı dizüstü bilgisayarların ve çeşitli aksesuarların nasıl bir deneyim sunduğunun çok daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak.

Monster Deneyim Mağazası'na giden bir tüketici, şirketin dizüstü bilgisayarlarını farklı konfigürasyonlarda ve kendi istediği yazılımlarla cihazları test etme imkanı yakalamış olacak. Böylelikle her tüketici, kendisine en uygun seçeneği kolaylıkla bulabilecek. Bununla birlikte halihazırda satın alınmış olan Monster dizüstü bilgisayarlar için bakım ve teknik servis imkanı da sunulacak.

Turnuvalara da ev sahipliği yapacak

Monster'ın İstanbul Küçükçekmece'de yer alan mağazası, oyun turnuvalarına da ev sahipliği yapacak. Hatta bunların ilki önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Monster Masters CS:GO turnuvasının final etkinliği 11 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de sevilen oyun yayıncısı Mete Özbey “Easter GamersTV”nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda; "Teknoloji meraklılarının mağazalarımıza gelerek ürünlerimizi yerinde, diledikleri oyunla veya programla birebir test etmelerini, deneyimlerini uzman ekiplerimizle konuşarak kendileri için en uygun konfigürasyonları belirleyebilmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.