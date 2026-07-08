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Motorun Yakında Masraf Açacağını Gösteren 5 Kritik Belirti

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Motor arızaları çoğu zaman sürücüyü önceden çeşitli belirtilerle uyarır. Bu işaretleri erken fark etmek, yüksek tamir faturalarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

Motorun Yakında Masraf Açacağını Gösteren 5 Kritik Belirti
Deniz Şen Deniz Şen /

Araç sahiplerinin en çok çekindiği konuların başında motor arızaları gelir. Çünkü motor kaynaklı sorunlar yalnızca aracın performansını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda ciddi tamir masraflarını da beraberinde getirebilir.

Bu belirtileri zamanında fark etmek hem güvenli sürüş açısından hem de bütçenizi korumak açısından önemlidir. Peki motorun yakında yüksek maliyetli bir arıza çıkarabileceğini gösteren işaretler neler?

İçerikten Görseller

Motorun Yakında Masraf Açacağını Gösteren 5 Kritik Belirti
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Q1
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Egzozdan gelen anormal dumanlar

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Özellikle mavi renkli duman motorun yağ yaktığını gösterebilirken, yoğun beyaz duman silindir kapak contası gibi daha ciddi sorunlara işaret edebilir. Siyah duman ise yakıt sisteminde bir problem olduğunu düşündürebilir. Bu tür durumlar ihmal edildiğinde masraf büyüyebilir.

Motor yağının sürekli eksilmesi

Araç belirgin bir sızıntı olmamasına rağmen sık sık yağ eksiltiyorsa dikkatli olmak gerekir. Yağ yakma, segman aşınması veya çeşitli motor içi sorunlar nedeniyle motor yağı normalden hızlı tüketiliyor olabilir. Düzenli yağ takviyesi yapmak sorunu çözmez, yalnızca geçici olarak gizler.

Motorun güç kaybetmesi

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Aracın eskisi kadar canlı hızlanmaması veya yokuşlarda zorlanmaya başlaması motorla ilgili bir problemin habercisi olabilir. Yakıt sistemi, turbo, enjektörler veya motor içindeki aşınmalar performans kaybına neden olabilir.

Motor bölümünden gelen olağandışı sesler

Tıkırtı, vuruntu, metal sürtme sesi veya ritmik vurma sesleri motorun sağlıklı çalışmadığını gösterebilir. Özellikle daha önce duyulmayan seslerin ortaya çıkması, iç parçalardaki aşınmaların veya yağlama sorunlarının habercisi olabilir.

Yakıt tüketiminin belirgin şekilde artması

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Aracınız aynı kullanım koşullarında eskisinden daha fazla yakıt tüketmeye başladıysa motorun verimli çalışmadığı düşünülebilir. Hava-yakıt karışımındaki sorunlar, sensör arızaları veya motor içindeki mekanik problemler tüketimin yükselmesine neden olabilir.

Sizin de dikkat etmemizi önerdiğiniz bir belirti var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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