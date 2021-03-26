Motorola, Yeni Akıllı Telefon Modeli G100'ü Tanıttı

ABD merkezli telefon üreticisi Motorola, bugüne kadar markanın en güçlü işlemcisine sahip olan yeni akıllı telefon modeli Moto G100'ü tanıttı.

Kısa bir süre önce Moto G10 ve Moto G30’u piyasaya süren Motorola’dan bütçe dostu telefonlar görmeye alışkınız ancak şirket, yeni gerçekleştirmiş olduğu bir lansmanda üst segmente hitap edecek yeni Moto G100 akıllı telefonunu tanıttı.

Snapdragon 870 yonga setine ve 5000 mAh bataryaya sahip yeni G100 ile birlikte Motorola ilk defa kendi çizgisini aşıp derin sularda yüzmeye başlayacakmış gibi duruyor. ABD merkezli telefon üreticisi, lansmanda G100’ün yanında yine fiyat performans hayranlarını üzmedi ve 5G destekli olmasına rağmen uygun fiyatlı diyebileceğimiz G50 model akıllı telefonundan da birkaç enstantane göstermeyi ihmal etmedi.

Moto G100, 6,7 inçlik ekrana ve 64 megapiksel kameraya sahip

Öncelikle G100’ün bugüne kadar Motorola’da kullanılan en güçlü işlemciye sahip olduğunu belirtelim. Gücünü Snapdragon 870 işlemciden alan G100, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

G serisinin en üst modeli diyebileceğimiz G100’de 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LED ekran paneli ve HDR10 desteği bulunuyor.16 megapiksel ana ön kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olan G100’ün arka tarafına baktığımız zaman bizleri 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera, 16 megapiksellik ultra geniş açılı, 2 megapiksellik derinlik sensörü ve ToF sensörlü kamera yer alıyor.

Gri, gümüş ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip Moto G100, 5000 mAh’lik bataryaya ve 20W şarj desteğine sahip. Kısa bir süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak yeni modelin fiyatı ise şimdilik 499,99 euro. Motorola elbette fiyat performans meraklısı hayranlarını da ihmal etmedi ve aynı lansmanda yeni bütçe dostu modeli G50'yi de tanıtmış oldu. 5G destekli yeni G50'nin özelliklerini merak ediyorsanız, sizi buraya davet ediyoruz.

Motorola G100 özellikleri: