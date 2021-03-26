Motorola Moto G50 Duyuruldu: Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, özelliklerine göre oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan yeni akıllı telefonu Moto G50'yi duyurdu. Cihazın özellikle Çinli rakiplerine karşı hiç şansı yok desek yeridir.

Kısa süre önce yeni üst segment akıllı telefonu Moto G100'ü duyuran Motorola, aynı basın etkinliğinde yeni orta segment akıllı telefonu Moto G50’yi de tüketicilerin beğenisine sundu. Moto G50, isim olarak Moto G100’ün uygun fiyatlı versiyonuymuş gibi görünüyor olsa da iki akıllı telefon arasında uçurum gibi fark bulunuyor.

Moto G100’den ziyade Moto G30’a yakın özelliklere sahip olan Moto G50, G30 ile aynı 6,5 inçlik HD+ ekrana sahip. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 480 işlemcisinden alan akıllı telefon, G30’dan farklı olarak 5G bağlantı desteği de sunuyor. Ayrıca Moto G50’de, serideki diğer modeller gibi fiziksel bir Google Asistan düğmesi de bulunuyor.

Kamera konusunda Moto G30’un bir adım gerisinde kalan Moto G50, 64 MP yerine 48 MP ana kameraya sahip. Ayrıca farklı çekim modları için 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Moto G50 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 480

RAM: 4 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Motorola, Moto G50’nin şu an için yalnızca 64 GB’lık sürümünün fiyatını açıkladı. Buna göre Avrupa’daki tüketiciler Moto G50’ye sahip olmak için 229 euroyu gözden çıkaracaklar. Dürüst olmak gerekirse Moto G50, fiyatına göre sunduğu özelliklere bakıldığında rakiplerinin epey gerisinde kalıyor.