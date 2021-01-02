Mozilla, Firefox İçin Yeni Bir Tasarım Üzerinde Çalışıyor

Günümüzün en popüler üçüncü internet tarayıcısı olan Firefox, önümüzdeki aylarda yeni bir tasarıma kavuşacak. Şimdilik "Proton" ismiyle anılan bu tasarım henüz Mozilla tarafından geliştirilme aşamasında.

Kasım 2019 - Aralık 2020 dönemini kapsayan verilere göre Mozilla, dünyada en fazla kullanılan üçüncü internet tarayıcısı konumunda bulunuyor. %63,38'lik paya sahip Google Chrome ve %19,25'lik paya sahip Safari'yi takip eden Firefox, tarayıcı pazarında %3,77'lik önemli bir yere sahip. Bu oran yalnızca masaüstü kategorisindeyse %8,39'a çıkıyor.

Firefox internet tarayıcısını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak isteyen Mozilla, tarayıcı için sürekli yeni özellikler getiriyor. Mozilla'nın bir sonraki yeniliğiyse tarayıcısına katacağı yeni görünüm olacak. Bugzilla'da ayrı bir başlığı açılan yeni görünüm, şu anlık "Proton" ismiyle anılıyor.

Firefox yeni görünüme kavuşacak:

Mozilla'nın internet sitesinde Firefox'un sahip olacağı yeni görünüme dair bir ekran görüntüsü veya örnek bir çalışma yer almıyor. Fakat Bugzilla'daki başlık altında yer alan detaylar, tarayıcının yeni görünümünün nereleri kapsayacağına işaret ediyor. Buna göre Mozilla, Firefox'un adres çubuğunu ve sekme barını, ana menüyü ve birkaç noktayı daha yeni tasarıma kavuşturacak.

Yeni tasarım resmi sitede yer almasa da bu, tasarımın bir taslağının olmadığı anlamına gelmiyor. Mozilla'nın 2021'in ortalarında yayınlayacağı Firefox 89 sürümüyle birlikte yayınlanması planlanan Proton tasarımı, web geliştiricisi Sören Hentzschel tarafından da ele alındı. Hentzschel, kendi blog'unda Firefox'un yeni tasarımını gördüğünü iddia etti.

Sören Hentzschel, tasarıma dair bazı yorumlarda da bulundu. Hentzschel, Firefox'un yeni tasarımla daha modern gözükeceğini ifade ederek Mozilla'nın kullanıcı deneyimine yönelik önemli geliştirmeler sunacağını da ekledi. Proton tasarımı, önümüzdeki haftalarda geliştiriciler için kullanılabilir hale gelebilir.