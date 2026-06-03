MrBeast Yarışmasında Özel Jet Kazanan Pilot Jabari Brown, Paraguay'da Dev Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

MrBeast’in videosunda 2,4 milyon dolarlık uçak kazanarak tanınan genç pilot Jabari Brown, Paraguay’da kaçakçılık soruşturması kapsamında tutuklandı.

MrBeast’in YouTube kanalında düzenlediği bir yarışmada özel jet kazanarak büyük bir popülarite elde eden genç pilot Jabari Brown, şok edici bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Paraguay Ulusal Antidrog Sekreterliği (SENAD) tarafından yürütülen uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Brown'ın Paraguay’ın başkenti Asunción'da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon, havalimanına iniş yapan bir özel uçakta yapılan aramada yüzlerce kilo esrar maddesi bulunmasının ardından derinleştirildi.

Miami'den gelen uçuşta yakalandı

Paraguaylı yetkililerden alınan bilgilere göre operasyon, Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirildi. ABD’nin Miami şehrinden kalkan özel bir uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından takibe geçen SENAD ajanları, uçaktan indirilen birkaç valizin içerisine gizlenmiş hâlde yaklaşık 261,6 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Jabari Brown, 2025 yılında yayınlanan "100 Pilots Fight For A Private Jet" (100 Pilot Bir Özel Jet İçin Yarışıyor) başlıklı viral MrBeast videosunda birinci olarak yaklaşık 2,4 milyon dolar değerinde bir Hawker 400XP model uçak kazanmıştı. O dönem henüz 20 yaşında olan genç pilot, bu başarısının ardından internette büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve uçağı kendi charter (özel kiralama) havacılık şirketini kurmak için kullanacağını açıklamıştı.