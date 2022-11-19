Popüler teknoloji şirketi MSI tarafından geliştirilen Dragon Center, yüksek grafikli yazılımlar ve zorlu oyunlar sırasında bilgisayarınızı optimize edecek bir yazılımdır. Aynı zamanda bilgisayarınızın donanım bilgilerine de ulaşabileceğiniz MSI Dragon Center nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, çalışmıyor sorunu nasıl çözülür gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

1986 yılında kurulmuş olan Tayvanlı teknoloji şirketi Micro-Star International Co., Ltd , kısaca MSI; dünyanın en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesidir. Ürettiği bilgisayar donanımları ile öne çıkan şirket, kullanıcılarının bu donanımları en iyi şekilde kullanabilmeleri Dragon Center isimli bir uygulama sunuyor. MSI Dragon Center özellikle oyuncuların favorisi çünkü zorlu oyunlarda bile sistemi optimize ediyor.

MSI Dragon Center aslında çok işlevli bir uygulama. Bilgisayarınıza indirdikten sonra uygulama üzerinden donanımlarınızı optimize ederek yazılımları ve oyunları en iyi şekilde çalıştırabildiğiniz gibi donanım bilgilerini görebiliyor ve oyun sırasında pek çok işlemi yine bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelin MSI Dragon Center nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, çalışmıyor sorunu nasıl çözülür tüm detaylarıyla inceleyelim.

Hiç bilmeyenler için, MSI Dragon Center nedir?

Dragon Center, MSI şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir tür optimizasyon aracıdır. Özellikle bilgisayar performansını dibine kadar kullanması gereken yüksek grafikli yazılımlarda ve güçlü oyunlarda bilgisayar donanımlarınızı tam performansta kullanmanızı sağlar. MSI Dragon Center üzerinden aynı zamanda donanım bilgilerinize ulaşabilir ve anlık olarak neler yaşandığını takip edebilirsiniz.

Peki MSI Dragon Center tam olarak ne işe yarar?

Yahu benim MSI donanımım yok, oyun da pek oynamam diyorsanız bile MSI Dragon Center işinize yarayacaktır. Çünkü temel optimizasyon hizmeti bugün tüm kullanıcılar için gereklidir. Üstelik bu uygulamayı kullanmak için MSI donanımlarına sahip olmanıza gerek yok. MSI Dragon Center, bilgisayarınızdaki tüm donanımları takip ederek gerekli optimizasyonu sağlıyor.

Elbette MSI Dragon Center özellikle oyuncuları ve grafik tasarımcıları ilgilendiriyor. Çünkü hepimizin az çok bildiği gibi zorlu oyunlar ve yüksek grafikli yazılımlar bilgisayar performansını etkiler. Bilgisayarınızın sahip olduğu performanstan emin değilseniz hemen celallenip yeni bir bilgisayar ya da donanımlar almak yerine MSI Dragon Center uygulamasını bir kullanın bakalım, belki basit bir optimizasyon her şeyi çözecektir.

MSI Dragon Center nasıl kullanılır? İşte öne çıkan özelliklerinden bazıları:

Tek tıkla bilgisayarınızı optimize edin.

Kapsamlı sistem temizliği yapın.

Oyundaki en önemli anlarınız otomatik olarak kaydedilsin.

MSI akıllı asistanını kullanın.

Bilgisayarınızın donanımlarını anlık olarak izleyin.

Bilgisayarınızın pil ömrünü uzatın.

Bant genişliğinizi kontrol edin.

MSI donanımlarınızı en iyi haliyle kullanın.

Tek tıkla bilgisayarınızı optimize edin:

Bilgisayarınızın performansını sonuna kadar kullanması gereken bir oyun ya da yazılım çalıştırmanız gerektiği zaman donanımlarınızı bu duruma hazırlamak için tek tek uğraşmanız gerekebilir. MSI Dragon Center ise tüm bu ince ayarlarla uğraşmayın diye tek tıkla bilgisayarınızı oyun moduna alıyor ve tam optimizasyon sağlıyor.

Kapsamlı sistem temizliği yapın:

Bilgisayarımızda çalıştırdığımız her yazılım ya da dahili depolama alanında bulunan her klasör derinlerde bazı gereksiz dosyalar barındırır. Tüm bu gereksiz dosyaların bilgisayar performansını düşürdüğü ise artık bilinen bir gerçek. MSI Dragon Center temizlik aracı ile tüm bu gereksiz dosyalardan kurtularak bilgisayarınızın en güçlü performansı sergilemesini sağlayabilirsiniz.

Oyundaki en önemli anlarınız otomatik olarak kaydedilsin:

MSI Dragon Center için oyuncuların gözdesi demiştik. Bu unvanı almasını sağlayan en önemli özellik, oyun sırasındaki en önemli anları otomatik olarak kaydediyor olmasıdır. Ekran görüntüsü ya da video olarak kaydedilen tüm bu anları daha sonra uygulama üzerinden dilediğiniz kişiyle ya da dilediğiniz sosyal medya platformunda paylaşmanız mümkün.

MSI akıllı asistanını kullanın:

MSI Dragon Center, kullanıcılarına MSI Yardımcısı isimli bir akıllı asistan sunuyor. Bu akıllı asistan sayesinde oyunun içindeyken bile dilediğiniz ayar düzenlemesini yapabiliyorsunuz. MSI Dragon Center aynı zamanda sizi tanıyor ve kullanıcı senaryoları oluşturuyor. Sizin alışkanlıklarınıza göre düzenlenen bu senaryolar sayesinde bilgisayarınız otomatik olarak optimize ediliyor. Yani bazen tek tıka bile ihtiyacınız kalmıyor.

Bilgisayarınızın donanımlarını anlık olarak izleyin:

CPU yani işlemci ısındı mı, GPU ne durumda, RAM’e çok mu yük bindi, fan iyi çalışıyor mu, bataryam patlayacak mı, yahu çok mu ısındı bu bilgisayar demeden MSI Dragon Center üzerinden bilgisayarınızdaki tüm donanımları anlık olarak takip edebilir ve en iyi şekilde optimize ederek anlık bile olsa performans kaybının önüne geçebilirsiniz.

Bilgisayarınızın pil ömrünü uzatın:

MSI Dragon Center ile donanımlarınızı kontrol ediyor ve optimize ederek en iyi performansı yakalıyorsunuz ancak söz konusu pil olduğu zaman kontrol tamamen sizin elinizde. Uygulama; dengeli, mobilite, pil açısından en iyisi olmak üzere kullanıcılarına üç farklı batarya kullanım seçeneği sunuyor. Böylece bataryanızı yormayarak ömrünü uzatmış oluyorsunuz.

Bant genişliğinizi kontrol edin:

MSI Dragon Center, kullanıcıların bir LAN Yöneticisi sunuyor. Bu yönetici araç, bilgisayarınızda internet bağlantısı kullanan tüm uygulamaları kontrol ediyor ve gereksiz olanları kapatıyor. Böylece bant genişliğiniz de optimize edilerek oyun sırasında tam olarak ihtiyacınız kadar olanı size sunuluyor.

MSI donanımlarınızı en iyi haliyle kullanın:

MSI Dragon Center kullanmak için mutlaka MSI marka donanımlara ihtiyacınız yok ama MSI tarafından geliştirilen bir uygulama elbette kendi donanımlarına biraz torpil yapacak. MSI Dragon Center ile mouse, klavye ve kulaklık bile o an ne yaptığınıza bağlı olarak kontrol ediliyor ve özellikle varsa RGB ışıkların tam olarak moda uygun olmasını sağlanıyor.

MSI Dragon Center nasıl indirilir?

MSI Dragon Center uygulamasını indirmek için buradaki bağlantıyı açmanız ve Şimdi İndirin butonuna tıklamanız yeterli. İndirilen ZIP dosyasındaki yükleme dosyasını çalıştırarak kurulumu tamamladıktan sonra kullanmaya hazırsınız demektir. En güncel özelliklerden yararlanmak ve olası kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için yükleme dosyasını MSI Dragon Center resmi internet sitesinden edindiğinizden emin olun.

MSI Dragon Center açılmıyor, çalışmıyor sorunu nasıl çözülür?

Bilgisayarınızın, MSI Dragon Center uygulamasının sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Resmi internet sitesinden en güncel MSI Dragon Center versiyonunu indirdiğinizden emin olun.

Uygulamayı bilgisayarınızdan tamamen silin ve yeniden yükleyin.

Sorun devam ediyorsa MSI Dragon Center ile iletişime geçin.

Oyunlar ve yüksek grafikli yazılımlar için bilgisayarınızı en iyi şekilde optimize eden MSI Dragon Center nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtlayarak uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. MSI Dragon Center kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.