Çabuk Gökyüzüne Bakmaya Koşun: 25 Ocak'a Kadar Yaşanacak, Çok Nadir Gerçekleşen Olay

3 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
17-25 Ocak’ta NASA’nın “Gezegenler Geçidi” dediği olaylar yaşanacak. Hatta bazıları yaşandı bile.

Sosyal medyada, "Bütün gezegenlerin art arta dizildiğini çıplak gözle görebileceksiniz.” gibi abartılı bilgiler paylaşıldı. Gerçek ise 25 Ocak tarihine dek gökyüzünde, dört parlak gezegenin bir araya geldiğini görebileceğimiz.

Tüm gezegenleri çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu yüzden diğer 2 gezegeni sadece teleskopla görebilirsiniz. Şimdi konunun detaylarına bakma vakti.

25 Ocak tarihine kadar çıplak gözle görebileceğimiz gezegenler:

gezegenler

  • Mars: 17-25 Ocak tarihleri arasında kızıl gezegen Mars’ı gökyüzünde görebileceğiz.
  • Jüpiter: 25 Ocak’a kadar, parlak bir yıldız gibi görünen Jüpiter’i gökyüzünde izleyebileceğiz.
  • Venüs ve Satürn: Bu iki gezegeni en net şekilde, gün batımının ardından görebileceğiz. 17-18 Ocak tarihlerinde, “kavuşum” adlı bir yakınlaşma yaşadılar ayrıca.

Uranüs ve Neptün gezegenleri ise sönük olduklarından yalnızca teleskopla görülebiliyor.

Gezegen dizilimi nasıl izlenebilir?

ocak ayı gökyüzü olayları

Kıyı şeritleri ya da tarla gibi geniş ufuk görüşüne sahip alanlardan gezegenleri izlemek, onları görme şansınızı artırabilir çünkü şehir ışıkları, ormanlar, dağlar görüşünüzü kapatabilir. Ayrıca yağmur, kar gibi hava olaylarının olmadığı açık bir gökyüzü; en iyi gözlem için şart. 

Her olay, belirli bir saat diliminde maksimum görünürlük sunacağı için konumunuza özel bir yıldız haritası uygulaması kullanabilirsiniz.

Bahsettiğimiz gezegenleri çıplak gözle de görebilirsiniz ancak teleskop veya dürbünle detayları keşfedebilirsiniz.

Eğer bulunduğunuz bölgede bu olayları gözlemleyemiyorsanız, dilerseniz NASA’nın canlı yayınları gibi kaynaklardan da takip edebilirsiniz.

Bu olaylar aslında, olağanüstü değil.

gezegen dizilimi

NASA’nın açıklamasına göre gezegenler her zaman, Güneş sisteminin ekliptik düzlemini takip ettiğinden gökyüzünde her zaman çizgi boyunca hareket ediyorlar. Bu çizgi, Güneş’in ve Ay’ın yolu ile aynı hat. Çoklu gezegen dizilimleri nadir görülse de olağanüstü bir durum değil.

Kaynaklar: NASA, Oggusto

Astronomi meraklıları için daha fazlası:
İLGİLİ HABER

Bir Zamanlar Mars'ta Tespit Edilen Bu Gizemli Kapının Aslı Ne? (Kim, Nasıl Yaptı?)
İLGİLİ HABER

Tüm Gezegenlerin Renkleri Neden Birbirinden Bu Kadar Farklı?
İLGİLİ HABER

Dünya, Neden Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi Bir Halkaya Sahip Değil?
İLGİLİ HABER

Hayal Etmesi Bile Zor: Gezegenlerin Gerçek Boyutu Tam Olarak Ne Kadar? (En Büyüğünün İçine 1320 Tane Dünya Sığıyor!)
İLGİLİ HABER

Diğer Gezegenlerde ve Ay’da Zıplasak Ne Kadar Yükseliriz? Bazılarında Ne Yaparsanız Yapın Olmuyor!
İLGİLİ HABER

Bu İşte Bir Terslik Var: Venüs, Güneş’e En Yakın Gezegen Olmamasına Rağmen Neden En Sıcak Gezegendir?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler