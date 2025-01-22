17-25 Ocak’ta NASA’nın “Gezegenler Geçidi” dediği olaylar yaşanacak. Hatta bazıları yaşandı bile.

Sosyal medyada, "Bütün gezegenlerin art arta dizildiğini çıplak gözle görebileceksiniz.” gibi abartılı bilgiler paylaşıldı. Gerçek ise 25 Ocak tarihine dek gökyüzünde, dört parlak gezegenin bir araya geldiğini görebileceğimiz.

Tüm gezegenleri çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu yüzden diğer 2 gezegeni sadece teleskopla görebilirsiniz. Şimdi konunun detaylarına bakma vakti.

25 Ocak tarihine kadar çıplak gözle görebileceğimiz gezegenler:

Mars: 17-25 Ocak tarihleri arasında kızıl gezegen Mars’ı gökyüzünde görebileceğiz.

17-25 Ocak tarihleri arasında kızıl gezegen Mars’ı gökyüzünde görebileceğiz. Jüpiter: 25 Ocak’a kadar, parlak bir yıldız gibi görünen Jüpiter’i gökyüzünde izleyebileceğiz.

25 Ocak’a kadar, parlak bir yıldız gibi görünen Jüpiter’i gökyüzünde izleyebileceğiz. Venüs ve Satürn: Bu iki gezegeni en net şekilde, gün batımının ardından görebileceğiz. 17-18 Ocak tarihlerinde, “kavuşum” adlı bir yakınlaşma yaşadılar ayrıca.

Uranüs ve Neptün gezegenleri ise sönük olduklarından yalnızca teleskopla görülebiliyor.

Gezegen dizilimi nasıl izlenebilir?

Kıyı şeritleri ya da tarla gibi geniş ufuk görüşüne sahip alanlardan gezegenleri izlemek, onları görme şansınızı artırabilir çünkü şehir ışıkları, ormanlar, dağlar görüşünüzü kapatabilir. Ayrıca yağmur, kar gibi hava olaylarının olmadığı açık bir gökyüzü; en iyi gözlem için şart.

Her olay, belirli bir saat diliminde maksimum görünürlük sunacağı için konumunuza özel bir yıldız haritası uygulaması kullanabilirsiniz.

Bahsettiğimiz gezegenleri çıplak gözle de görebilirsiniz ancak teleskop veya dürbünle detayları keşfedebilirsiniz.

Eğer bulunduğunuz bölgede bu olayları gözlemleyemiyorsanız, dilerseniz NASA’nın canlı yayınları gibi kaynaklardan da takip edebilirsiniz.

Bu olaylar aslında, olağanüstü değil.

NASA’nın açıklamasına göre gezegenler her zaman, Güneş sisteminin ekliptik düzlemini takip ettiğinden gökyüzünde her zaman çizgi boyunca hareket ediyorlar. Bu çizgi, Güneş’in ve Ay’ın yolu ile aynı hat. Çoklu gezegen dizilimleri nadir görülse de olağanüstü bir durum değil.

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