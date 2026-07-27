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Göreceğiniz En Nadir Mercedes G-Serisi Otomobillerden Biri, Servet Değerinde Fiyata Satıldı

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1993 yılında üretilen ve dünyadaki en nadir Mercedes-Benz G-Serisi otomobillerden biri olan 500 GE V8 AMG, servet değerinde fiyata satıldı.

Göreceğiniz En Nadir Mercedes G-Serisi Otomobillerden Biri, Servet Değerinde Fiyata Satıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden olan Mercedes-Benz’in ultra lüks SUV aracı G-Serisi, en ikonik ve en çok hayranlık duyulan modellerden biri. Yıllar boyunca da birçok efsane G-Serisi aracı görmüştük. 1970'li yılların sonlarında arazi odaklı bir araç olarak hayatına başlasa da 1990'lara gelindiğinde yüksek performanslı bir lüks modele dönüşmeye başladı.

O dönemde henüz Mercedes'in bünyesine tamamen katılmamış olan bağımsız modifikasyon şirketi AMG ile ortaklaşa yürütülen bu süreç, modelin tarihine geçen ilk V8 motorlu G-Class örneğini yarattı. Şimdi ise özel üretilen bir 1993 model Mercedes-Benz 500 GE V8 AMG, rekor fiyata alıcı buldu.

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Göreceğiniz En Nadir Mercedes G-Serisi Otomobillerden Biri, Servet Değerinde Fiyata Satıldı
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Karşınızda 143 bin dolara satılan 1993 Mercedes-Benz 500 GE V8 AMG

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1993 yılında yollara çıkan Mercedes-Benz 500 GE V8 AMG, bünyesindeki 5.0 litrelik V8 motoru sayesinde 237 beygir güç üretebiliyordu. Başlangıçta 500 adet üretilmesi planlanan bu özel modelden Mercedes ve AMG ortaklığı toplamda yalnızca 446 adet tamamlayabildi. Üretim sayısının kısıtlı kalması, bu seriyi günümüzde G-Class tarihinin en nadir ve aranan sürümlerinden biri hâline getirdi.

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Araç, RM Sotheby’s açık artırmasında 143.000 doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. 28 Temmuz 1993 tarihinde tamamlanan ve günümüze kadar gelen otomobil, Şubat 1994'te Suudi Arabistan'da ilk kez tescil edildi ve ilk sahibi olan Suudi Prensi Sultan Bin Abdülaziz Al Suud’a teslim edilmişti. Prens, fabrikadan çıkış yapmadan önce araca özel istekler doğrultusunda konfigürasyonlar ekletmişti.

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Otomobil, Mercedes’in resmi belgelerinde özel istek üzerine uygulandığı belirtilen Avantgarde Yeşili isimli gövde rengine sahip. Genişletilmiş AMG alaşım jantları yerleştirebilmek adına otomobilin iz genişliği artırılmış ve daha büyük çamurluk giydirmeleri uygulanmış. İç mekanda ise siyah ve gri deri döşemeler, ceviz ağacı ahşap kaplamalarla buluşuyor. Ayrıca dönemine göre oldukça ileri sayılabilecek otomatik klima, hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli sunroof bulunuyor. 2025 yılında restorasyondan geçen otomobilin yalnızca 24.256 km’de olduğunu da belirtelim.

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