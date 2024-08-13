Dünya tarihinde adını duyuran Napolyon’un elde ettiği başarılarına rağmen bir de tavşanlara mağlup gelen trajikomik bir hikâyesi var.

Tarihin en büyük askeri komutanı olarak bilinen Napolyon’un bu olayı pek fazla duyulmadı, ancak tarih bu olayı epey anıyor.

Tüm dünyayı alt edip tavşanlara yenildiği kulaktan kulağa konuşulsa da olayın aslı neymiş gelin bir bakalım.

İpleri koparan olay, Napolyon’un maiyetini bir partiye davet etmesiydi…

1807’de Fransa ve Rusya arasında gerçekleşen ve Napolyon'un zaferiyle sonuçlanan Friedland Savaşı ve Tilsit Barış Antlaşması ile elde edilen diplomatik başarı, Napolyon’un gücünün zirvede olduğunu gösteriyordu. Bu büyük zaferi kutlamak için Napolyon, görkemli bir av partisi düzenlemeye karar verdi. Ancak bu kutlama, hiç beklenmedik bir trajikomediye dönüşecekti.

Napolyon, av partisinin organizasyonu için başkonsolos Alexandre Berthier’i görevlendirmişti. Berthier, çiftçilerden 3.000'den fazla tavşan satın aldı. Bu tavşanlar, Napolyon’un ve seçkin konuklarının avlanması için özel olarak hazırlanmış kafeslere yerleştirildi. Fakat atladığı bir şey vardı: Bu tavşanlar, av tavşanı değil; insanlara aşina olan evcil tavşanlardı.

Berthier’in bu acemi davranışı, bu planın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu.

Tavşanlar serbest bırakıldığında bir felâketin kapıları da aralandı. Bu evcilleştirilmiş tavşanlar, günlerdir aç kaldıkları için agresif hâle gelmiş ve âdeta bir istila hareketi başlatmışlardı. Binlerce tavşan, iki grup şeklinde Napolyon ve misafirleri kuşattı. Başta bu durum, herkese oldukça komik gelse de kısa sürede trajik bir hâl aldı.

Tavşanlar, açlıktan öyle bir saldırıyorlardı ki insanlar, dizlerinin üstüne çökmeye mecbur kalmıştı. Giysileri tek tek kemiren tavşanları püskürtmek için Napolyon, silah kullanmayı denese de onlara isabet ettirmek çok zor olacağı için çözümü kaçmakta buldu.

Tavşanları arabanın pencerelerinden dışarı atarak olay yerinden uzaklaşmayı başardı.

Berthier ise bu trajikomik olayın ardından cezalandırılmadı. Ancak Napolyon için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü bu olay, tarihe geçeceği utanç verici bir deneyim olmuştu.

Bu olay ise herkesin, dünyayı dize getiren büyük komutan Napolyon’un tavşanlara yenildiğini konuştuğu eğlenceli bir hikâye olarak anılmaya devam ediyor.

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