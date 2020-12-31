NASA'dan 2020'nin En İyi 20 Dünya Fotoğrafı

NASA, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların çekmiş olduğu en iyi dünya fotoğraflarından oluşan bir video yayınladı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev alan astronotların uzaydan çektikleri dünya manzaralı fotoğrafları, yayınlanmaya devam ediyor. 2020 yılının belirli dönemlerinde çekilmiş bu fotoğraflar, kimi zaman devasa şehirleri gözler önüne sererken, kimi zaman da okyanusları ve çorak arazileri görüntüledi.

Astronotların çektiği binlerce fotoğrafın arasından finale kalmayı başaran 20 fotoğraf, YouTube üzerinden insanlarla paylaşıldı. Fotoğrafların arasında en çok dikkat çeken, hava karanlıkken çekilen Paris’in canlı şehir hayatı oldu.

İşte gezegenimizin en güzel fotoğrafları

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev alan astronotlar, her yıl bulunduğumuz gezegenin binlerce fotoğrafını çekiyor. Çekilen bu fotoğraflar, NASA’da bulunan bir topluluk tarafından oylanıyor. Bu yıl, 20 farklı fotoğraf, 2020 yılının en iyi dünya fotoğrafı olarak seçildi.

Videoda en çok göze çarpan fotoğraflardan birisi, Fransa’nın başkenti Paris’in kilometrelerce yukarıdan çekilmiş bir görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraftan da anlaşıldığı üzere Paris, uzaydan bile çıplak gözle görülebilecek kadar canlı bir şehir hayatına sahip. Videoda aynı zamanda üzerinde toz bulutu gezinen Kıbrıs’a ve Kuzey Atlantik Okyanus’un masmavi görüntülerine de yer verilmiş.