NASA'dan Basit Yörünge Uçuşları İçin Özel Uzay Aracı Planı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecekteki basit yörüngesel uçuşlar için kendi uzay araçlarını geliştirmek yerine özel şirketlerle çalışacak. Böylece çok daha az maliyetle NASA astronotlarını, personelini ve bilim insanlarını eğitmek mümkün hâle gelecek.

NASA, astronotların ve diğer personellerin gelecekteki basit yörüngesel uzay uçuşu görevlerinde yer alması için yeni planlar yapıyor. Bu kapsamda uzay ajansının Ticari Mürettebat Programı (Commercial Crew Program) içindeki Suborbital Crew (SubC) ofisi, NASA personelinin ticari basit yörüngesel uzay ulaşım sistemlerine zemin hazırlayacak.

SubC ofisinin amacı; NASA astronotlarının, baş araştırmacıların ve diğer NASA personelinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamak için uygunluk testi ve güvenlik değerlendirmesi yapmak olacak. Değerlendirmelerin ardından SubC ofisi bir sistemi güvenli olarak nitelendirdiğinde NASA, çeşitli görevler için basit yörüngesel uçuşlarda koltuk satın alacak.

NASA, çok daha düşük maliyetlerle astronotları ve geri kalan personeli eğitebilecek:

Ticari basit yörüngesel uçuş görevlerinin, Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinden daha erişilebilir, daha uygun fiyatlı ve daha kullanışlı olması bekleniyor. Böylece NASA, araçları kendi bünyesinde geliştirmeye gerek duymadan astronotları ve diğer personelini eğitebilme fırsatını elde edecek. Bu programın NASA astronotları, mühendisleri, bilim insanları, operatörleri ve eğitmenleri için daha fazla eğitim fırsatı sağlaması bekleniyor.

Konu hakkında konuşan NASA yetkilisi Phil McAlister, uzay ajansının yeni programı için şu ifadeleri kullandı: “Bu uzay uçuşları, NASA’ya ajansın ihtiyaçlarını karşılamak ve uzayda sağlam bir ekonomi sağlama çabalarını sürdürmek için harika bir yol sağlama potansiyeline sahip. Araçların geliştirilmesi için hiçbir NASA fonunun kullanılmaması dikkat çekici ancak piyasaya alıcı olarak katılabiliriz. ABD havacılık ve uzay endüstrisi, teknik ve finansal açıdan güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli uzay sistemleri geliştirebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.”