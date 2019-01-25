  • NASA: Hükümet Kapandı, Tuvaletleri Kendiniz Temizleyin

NASA'dan Astronotlara İlginç Uyarı: Hükümet Kapandı, Tuvaletleri Kendiniz Temizleyin

1 dk okuma süresi
10
2
2
1
0
NASA'dan Astronotlara İlginç Uyarı: Hükümet Kapandı, Tuvaletleri Kendiniz Temizleyin
ABD ve NASA, dünyanın neresinde olursanız olun bürokrasinin ilginç sorunlara gebe olabileceğini gösteren bir haberin özneleri oldular.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA), 34 gündür kapalı olan ABD hükümetinden temizlik görevlilerine ödeme yapılmayacağını, bu sebeple cuma gününden itibaren astronotlar ve NASA çalışanlarının tuvalet temizliğinde gönüllü olması gerektiğini belirtti.

The Hill gazetesinde haberleştirilen olay oldukça ilginç. NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına, cuma gününden itibaren çalışanların tuvaletleri kendi temizlemesi gerektiğine dair bir uyarı asıldı.

İşte o tweet:

"Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok."

Donald Trump'ın Meksika sınırına çekmek istediği 5.7 milyar dolar bütçe isteyen duvar, ülke çapında krize sebep olmuştu. Hükümet, geçici bütçe Kongre'den onay almadığı için 34 gündür kapalı durumda.
İLGİLİ HABER

Trump'tan Tim Cook'a: Apple Üretimini Amerika'da Yapsın
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.haberturk.com/abd-de-kapali-hukumet-nasa-calisanlarina-tuvalet-temizlettirecek-2301880
Etiketler: nasa, astronot
10
2
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
10
2
2
1
0