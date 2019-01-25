NASA: Hükümet Kapandı, Tuvaletleri Kendiniz Temizleyin

ABD ve NASA, dünyanın neresinde olursanız olun bürokrasinin ilginç sorunlara gebe olabileceğini gösteren bir haberin özneleri oldular.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA), 34 gündür kapalı olan ABD hükümetinden temizlik görevlilerine ödeme yapılmayacağını, bu sebeple cuma gününden itibaren astronotlar ve NASA çalışanlarının tuvalet temizliğinde gönüllü olması gerektiğini belirtti.

The Hill gazetesinde haberleştirilen olay oldukça ilginç. NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına, cuma gününden itibaren çalışanların tuvaletleri kendi temizlemesi gerektiğine dair bir uyarı asıldı.

İşte o tweet:

"Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok."

Donald Trump'ın Meksika sınırına çekmek istediği 5.7 milyar dolar bütçe isteyen duvar, ülke çapında krize sebep olmuştu. Hükümet, geçici bütçe Kongre'den onay almadığı için 34 gündür kapalı durumda.