NASA, üst düzey teleskopları sayesinde galaksimizde yer alan iki önemli konumdan yepyeni görüntüler yayınladı.

NASA yılbaşı dönemini uzayın derinliklerinden ilham verici bir görüntüyle karşılıyor. Şirketin yayınladığı yeni görüntüde, Samanyolu'nun uydusu olan Küçük Macellan Bulutu'nda yer alan NGC 602 adlı yıldız kümesi, göz kamaştırıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

NASA'nın yayınladığı görüntü, çeşitli uzay teleskoplarından elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş durumda. Görüntü, Chandra X-ışını Gözlemevi ile James Webb Uzay Teleskobu’nun birleştirilmiş verilerini kullanıyor.

Küçük Macellan Bulutu iki teleskopla gözlemlendi

Chandra, büyük miktarda radyasyon yayan genç ve parlak yıldızları tespit ederek kırmızı ışık noktalarını sağlarken Webb, çelenk şekline benzeyen sıcak tozun turuncu, sarı, yeşil ve mavi tonlarını gözler önüne seriyor.

Küçük Macellan Bulutu, yıllardır bilim insanlarının yoğun ilgi gösterdiği bir galaksi. Buradaki yıldızlar, ağır elementler bakımından daha fakir. Ağır elementler, yıldızların süpernova patlamalarıyla çevreye yayılıyor ve bu elementlerin yoğunluğu, galaksinin yaşına dair bilgi veriyor. Dolayısıyla Küçük Macellan Bulutu’nu incelemek, galaksilerin zamanla nasıl evrimleştiği konusunda önemli ipuçları da sunabilir.

Noel Ağacı Kümesi'nden de yeni bir görüntü yayınlandı

NASA ayrıca NGC 2264, diğer adıyla "Noel Ağacı Kümesi"nden de yeni bir görüntü yayınladı. Bu yıldız kümesi, Chandra’nın X-ışını verileriyle kırmızı, mor, mavi ve beyaz ışıklarla süslenmiş gibi görünürken, optik veriler kümenin yeşil ve mor tonlu bir Noel ağacına benzeyen şeklini ortaya koyuyor. Galaksimizin bir parçası olan bu küme, yalnızca 2,500 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Noel Ağacı Kümesi’ndeki yıldızlar, Güneş’in kütlesinin onda biri ile yedi katı arasında değişen büyüklüklere sahip. Genç ve enerji açısından zengin olan bu yıldızlar, X-ışınları dahil çeşitli enerji patlamaları yayıyor.

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