NASA'nın Mars aracı Perseverance, kraterin tepesine tam 3.5 ay süren yolculuğunun ardından vardı.

NASA'nın Perseverance Rover'ı, Mars’taki Jezero Krateri’nde kritik bir keşif aşamasını tamamladı.

2018 yılında bilim insanları bu bölgeyi bir zamanlar suyla dolu bir göl yatağı olduğuna dair kanıtlar nedeniyle iniş yeri olarak seçmişti. Özellikle batı kenarındaki delta yapısı, kil bakımından zenginliğiyle dikkat çekiyordu ve bu, Mars'ta yaşam belirtileri araması için buranın ideal bir alan olduğu düşünülüyordu.

Şimdi ise NASA, Perseverance'ın krater kenarının tepesine, "Manzara Tepesi" olarak adlandırılan bölgeye ulaştığını duyurdu. Araç, 500 metreye yakın bir dikey tırmanışı yaklaşık üç buçuk ayda tamamladı. Bu süreçte hem yolculuğunu kaydetti hem de çeşitli bilimsel gözlemler gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl boyunca ise araç, yaklaşık 6,4 kilometrelik bir mesafe kat ederek jeolojik örnekler toplayacağı dört özel bölgeyi inceleyecek.

Mars'ın ve Dünya'nın geçmişine ışık tutulabilir

Keşif aracı, 2021’de Mars’a inişinden bu yana dört farklı bilimsel çalışma yürüttü. İlk çalışmada, iniş alanı çevresindeki Máaz formasyonu gibi bölgelerde kayalar, atmosferik veriler ve kontrol örnekleri topladı. İkinci ve üçüncü çalışmalarda, Jezero’nun deltası üzerinde çalışarak kil ve kaya örnekleri elde etti. Dördüncü çalışması ise kraterin üst kenarındaki karbonat kaya oluşumlarını incelemek üzerineydi.

Şimdiki yeni aşama, Perseverance ekibinin Kuzey Kenarı'nda, Mars'ın daha önce araştırılmamış bir bölgesini keşfetmesini sağlayacak. Caltech’ten Ken Farley, bu aşamanın önemine dikkat çekerek, "Bu kayalar, Mars'ın erken dönemdeki kabuğunun kalıntılarıdır ve Güneş sisteminde keşfedilen en eski kaya örnekleri arasındadır." dedi. Bu araştırmaların hem Mars'ın hem de Dünya’nın geçmişine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Perseverance’ın görev ekibi, tırmanış sırasında zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmek için yeni stratejiler geliştirdi. NASA'nın Steven Lee, “Aracımız bu engelleri bir şampiyon gibi aştı ve bir sonraki çalışma için tam anlamıyla hazır.” ifadelerini kullandı. Perseverance’ın sonraki keşifleri, Mars'ın hem jeolojik hem de biyolojik tarihine dair kritik bilgiler sunmaya devam edecek.