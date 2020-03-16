NASA, Mars’ta Toprağa Saplanan Keşif Aracını Kurtardı

Yaklaşık bir yıldır Mars üzerinde çalışmalarını sürdüren Insight keşif aracı Köstebek, Mars gezegeninin toprak sıcaklığını ve fiziki yapısını incelemek için yüzeye bırakılmıştı. Fakat bu araç, beklenmedik bir şekilde toprağa sıkıştı. Bilim insanları uzunca bir süredir Köstebeği çıkarmaya çalışıyordu. Sorun sonunda çözüme ulaştı ve Köstebek kurtarıldı.

NASA, kızıl gezegen Mars'ı keşfetmek için bugüne kadar pek çok farklı uzay aracı gönderdi ve Insight da bunlardan biriydi. Bununla birlikte Insight, Mars'ta tek başına çalışmıyor. Köstebek adlı bir araç, Mars'ın sismografisini öğrenmek için Insight ile organize bir şekilde çalışıyordu.

Fakat Köstebek, bir süre sonra beklenmedik bir şekilde bozuldu ve verileri bilim insanlarına gönderemedi. Bunun nedenini öğrenmek için Köstebek adlı aracın fotoğrafını çeken NASA, aracın toprağa sıkıştığını fark etti. Uzunca bir süredir aracı topraktan çıkarmaya çalışan bilim insanları sonunda bunu başardı.

Bilim insanları, Köstebek'i kurtarmak için Insight’ta bulunan robotik kolu kullandılar. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki çalışma ekibi, Insight'ın Robotik kolundaki kepçeyi ‘Köstebek’ üzerine bastırmayı planladıklarını belirtti. Ekip bu kol için “kendisini 16 feet (5 metre) kadar indirmek için tasarlanan mini kazık sürücüsü " dedi. Arka kapak olarak da adlandırılan Köstebek aracının, bu kol sayesinde Mars’taki deliğinden geri çekilmesi planlanıyordu.

Kimse bu yöntemin işe yarayacağından emin değildi fakat yöntem beklenmedik bir şekilde işe yaradı ve Köstebek kurtarıldı. Bu gelişmeyi Twitter’da duyuran bilim insanları, robotik kolun başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. Fakat Köstebek hala çalışmaya devam ediyor mu ve görevini yerine getirebilecek mi soruları cevapsız. NASA, yakın zaman içinde Köstebek aracını kontrol edeceklerini belirtti.