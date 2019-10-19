Mars’a Gidecek İlk İnsan Bir Kadın Olabilir

İlk insanlı Ay misyonunun üzerinden geçen 50 yılın ardından NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurularla 2024 yılında yapılacak insanlı Ay misyonunda bir kadın astronotun da bulunacağını açıklamıştı. Konu hakkında konuşan bir NASA yetkilisi, 2030'larda düzenlenecek insanlı Mars misyonunda da bir kadının bulunabileceğini açıkladı.

NASA’nın dünya tarihinde yeni bir devir başlattığı ilk insanlı Ay yolculuğunun üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Geçtiğimiz günlerdeyse Apollo programından 50 yıl sonra, Artemis programı kapsamında önümüzdeki yıllarda Ay’a gidecek astronot grubunda bir kadın olacağı açıklanmıştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan NASA Yöneticisi Jim Bridenstine'e göreyse Mars’a gidecek ilk kadını görmemiz de çok uzun sürmeyecek. Bridenstine, 18 Ekim Cuma günü kadınlara yönelik ilk uzay yürüyüşü hakkında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte “Mars'taki ilk kişiyi bir kadın olarak görüyoruz. Bunun çok iyi bir kilometre taşı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

2024 yılında ikinci insanlı Ay misyonu başlatılacak:

NASA'nın şu anda Mars'a insanlı yolculuk için herhangi bir somut planı bulunmuyor. Ancak Bridenstine, ilk insanlı Mars yolculuğunun 2030'larda bir zamanda olabileceğini söyledi. Bu noktada özel uzay endüstrisi şirketi SpaceX, NASA'nın bu astronot öncülerini Kızıl Gezegene göndermesine yardımcı olmak için Starship Mars-kolonize roketi üzerinde çalışıyor.

NASA, Ay’a ayak basacak ilk kadının kim olacağını henüz açıklamadı, ancak bu kişi kim olursa olsun misyonun 2024 yılında başlaması planlanıyor ve astronotun, NASA'nın mevcut aktif astronot havuzundan seçilmesi bekleniyor. Bu Ay’a iniş misyonu, NASA'nın Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmaya yönelik Artemis programının bir parçası olacak.

Artemis programı kapsamında NASA, SpaceX gibi ABD ticari uzay uçuş şirketleri ve ESA gibi uluslararası ortaklarla birlikte çalışıyor. Bu kapsamda NASA astronotlarının derin uzay görevlerinde kullanacağı yeni uzay giysileri, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.