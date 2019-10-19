NASA, Bir Yıldızın Ardından Kalan Muhteşem Resmi Yayınladı

NASA, Tycho isimli bir yıldızın süpernova sonucu yok olmasının ardından kalan muhteşem görüntüyü yayınladı.

NASA’nın Chandra X-ray Gözlem Evi, uzayda muhteşem bir görsel şöleni yaklamayı başardı. Gözle göremediğimiz X-ray ışınlarını tespit edebilen Chandra, bir yıldızın süpernovasından sonra geriye kalan rengarenk bulutun fotoğrafını çekti.

1572 yılında ilk kez Danimarkalı astronom Tycho Brahe tarafından keşfedilen parlak yıldız, adını da kaşifinden alıyor. Tycho isimli yıldızın ölümünden geriye kalanlar ise NASA tarafından yayınlandı.

Tycho’nun geçirdiği süpernova evresi, ‘Type la’ türünden bir örnekti. Type la süpernovası, cüce beyaz yıldızın diğer yıldızlardan materyal emmesiyle veya diğer yıldızlarla birleşmesiyle meydana geliyor. Bu süreç, yıldız patlayana kadar devam ediyor.

Yıldızdan geriye kalanları gözlemleyen astronomlar, Tycho’nun ardından kalan bu şeklin patlamadan sonra mı yoksa patlama sırasında mı oluştuğunu merak ediyorlar. Bunun üzerine araştırma yapan bilim insanları, fotoğrafta gördüğümüz rengarenk şeklin bir bilgisayarda yürüttükleri simülasyon sonucunda süpernova patlaması sırasında meydana geldiğini keşfettiler.

Yıldızın patlama şekli de başka yıldızlardan biraz farklıydı. Gözlem ekibinin yaptığı açıklamaya göre astronomlar, yıldızın birçok noktasında dinamit patlarmış gibi patladığını söylediler. Ancak bunun nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını dile getirdiler.

Araştırmacılardan oluşan bir başka ekip ise Type la süpernovasının 3B baskıyla bir modelinin oluşturulması hakkında makale yazdılar. Hayatımız boyunca bir süpernova içinde bulunmayacağız elbette, ancak yine de böyle bir olaya ellerimizle dokunabilme fırsatı kulağa oldukça hoş geliyor.