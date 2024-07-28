İnsanlığın sınırlarını uzaya genişletme hayalleri git gide beklenenden daha da gerçekçi hâle geliyor. Öyle ki orada kullanılacak para birimleri bile konuşulmaya başlandı. Bu içerikte Elon Musk’ın Mars’ta Bitcoin kullanma fikrinden bahsedeceğiz.

Jetgiller senaryosu gibi gelse de uzayın sınırlarını keşfetme ve uzayda yaşam ile ilgili araştırmalar her geçen gün daha da ilgi çekiyor.

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk bu vizyonu benimseyerek yaptığı çalışmalarla, insanlığın 2050 yılına kadar Mars'ta bir koloni kurma vizyonunu destekliyor.

Öyle ki Mars’a yerleşildiği durumda kullanılacak para birimi bile konuşulmaya başlanmış.

Kripto paraların Mars’ta kullanılacak para birimi için en iyi aday olmasının temel sebebi, merkezi olmayan yapısı sayesinde Mars'ta güvenli ve verimli finansal işlemler için ideal bir çözüm sunabilmesi olarak belirtiliyor.

Ek olarak, Mars’ta geleneksel bankacılık sistemlerinin olamayacağı göz önüne alındığında, kripto paraların finansal işlemleri kolaylaştırabileceği düşünülüyor.

Kripto paraların şeffaf ve hızlı işlem yapma kapasitesi sayesinde gelecekteki Mars kolonilerinde ekonomik aktiviteleri teşvik edebileceği ve yenilikçi girişimlerin önünü açabileceği söyleniyor.

Ancak, konu Bitcoin olunca Bitcoin’in Mars'ta kullanılmasının önünde işlemlerin doğrulanma süresi ve olası iletişim gecikmeleri gibi bazı teknik engellerin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Musk, Marsta kripto para kullanmanın mantıklı olduğunu ancak Bitcoin’in mutabakat süresinin uzun olması sebebiyle ilk tercih olmayacağını belirtiyor.

Elon Musk’ın bu konu hakkındaki ifadeleriyse şu şekilde; "Mars'ta bir tür kripto para birimi kullanmak mantıklı olurdu ancak Bitcoin kullanamazsınız çünkü mutabakat süreci çok uzun."

Ek olarak Musk, Mars'ın güneşten yaklaşık on iki ışık dakikası uzaklıkta olduğunu, Dünya'nın ise yaklaşık sekiz ışık dakikası uzaklıkta olduğunu ve bu farkın hâlâ bir sorun olabileceğini belirtiyor.

International Business Times’ın haberine göre, Elon Musk söz konusu sorunları çözmek için var olan kripto varlıkların kullanımına ek olarak Mars'ta yerel bir ağın oluşturulmasının gerektiğine vurgu yapıyor.

Musk ve teknoloji dünyasında adını duyurmuş diğer isimler, Bitcoin’in Mars'ta kullanımı için Bitcoin işlemlerini hızlandırarak ve maliyetleri düşürerek, Mars'ta kripto para kullanımını daha pratik hâle getirmeyi mümkün kılan “lightning network” (yıldırım ağı) gibi çözümlerin kullanılabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Mars’ta Bitcoin kullanımı fikri hem heyecan verici hem de zorlu bir girişim olarak karşımıza çıkıyor.

Bakalım ilerleyen süreçlerde nelere şahit olacağız…

Kaynak: International The News, IBT, Cointelegraph

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