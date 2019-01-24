NASA'nın Yayınladığı, Patlama İzini Andıran Mars Fotoğrafı

NASA'nın bugünlerde ilgisi Mars'a yönelmiş durumda. Son gelen fotoğrafla Kızıl Gezegen'de patlamayla oluşmuş gibi duran bir kratere rastlandı.

Geçtiğimiz yılın temmuz ve ekim ayları arasında bir gün, Mars'a toslayan bir meteor oldukça enteresan bir iz bıraktı. Yörüngede keşif ve araştırma görevini 2006 yılından beri sürdüren uzay sondası Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tarafından görüntülenen bu görsel, Mars'ın 2006 yılından beri kaydedilmiş en ilginç görsellerinden biri olarak tarihe geçmiş oldu.

NASA'da çalışmalarını sürdüren Mars bilimcisi Ross Beyer, "Bu fotoğraf oldukça kayda değer çünkü mevsimsel güney buz bölgesinde merydana geldi. Öyle görünüyor ki bu fotoğrafa yol açan patlama, en az 2 ton ağırlığında bir çarpışma sonrası gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Beyer, kraterin daha büyük ve daha açık renkli bir patlama alanı da oluşturduğunu ve yaşanan çarpışmanın buz tabakasının altında farklı bir iç desene de sebep olduğunu belirtti. 2006'dan beri Mars görevini sürdüren MRO'nun önümüzdeki süreçte görüntüleyeceği yeni Mars manzaraları merakla bekleniyor.