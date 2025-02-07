NASA, Şirket İçi Zamir Kullanımını Yasakladı: Tamam da Niye?

NASA, şirket içi işleyişle ilgili çok ilginç bir karar aldı. Alınan karar kapsamında şirket içi iletişimde zamir kullanılması tamamen yasaklandı. İşte kararla ilgili detaylar...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çok ilginç bir karar ile gündemde. Şirket, personele gönderdiği bir e-postada şirket içi konuşmalar sırasında "bay" veya "bayan" gibi tüm zamirlerin kullanılmasını yasakladı. Peki NASA, neden böyle bir karar aldı?

Konuya aşina kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre alınan kararın nedeni, Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar. Bu bağlamda; Trump, kısa bir süre önce cinsiyet ideolojisi fonlamasına son verilsin çağrısı yapmıştı. İşte NASA da bunun bir sonucu olarak zamir kullanımını yasaklamış gibi görünüyor.

Daha önce eklenmiş olan zamirler, sistem tarafından kaldırılacak

Gönderilen e-postaya göre şirket içi sistemler de tek tek güncellenecek. Yapılacak güncellemeler kapsamında çalışanlar profillerine zamir ekledilerse otomatik olarak kaldırılacak. Ayrıca tüm personel, NASA tarafından belirlenmiş olan bir e-posta imza stilini benimsemek zorunda olacak.

NASA'nın aldığı ilginç kararın uzay çalışmaları ile ne gibi bir ilgisi olduğu gerçekten tartışmalı. Ayrıca NASA çalışanları, gerçekten zamirlere takılacak kadar hassaslar mı? Mesela kullanımı yasaklanan zamirlerden bir tanesi "liderlikteki kadınlar". Yani bu zamir kullanılsa ne olur kullanılmasa ne olur?