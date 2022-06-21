Güney Kore'nin İlk Yerli Roketi ’Nuri’ Uzaya Fırlatıldı

Güney Kore, ilk yerli roketi Nuri'yi başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Aralarında test uydularının da olduğu faydalı yükleri yörüngeye yerleştirmeyi başaran Nuri, Güney Kore için bir ilk oldu.

Güney Kore, uzunca bir süredir yerli roketi Nuri üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Hatta geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir fırlatma yapan yetkililer, bu fırlatmada başarısız olduklarını duyurmuşlardı. Bugünse devran dönmüş durumda. Güney Kore, Nuri isimli yerli roketini başarılı bir şekilde fırlattı ve test amacıyla uzaya gönderdiği faydalı yükleri yörüngeye yerleştirmeyi başardı.

Güney Kore'nin güneyinde bulunan Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılan Nuri, 162,5 kg'lık bir test uydusunu beraberinde götürdü. Güney Koreli yetkililer, test uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve Antarktika'daki bir baz istasyonuyla temas kurduğunu açıkladılar. Bununla birlikte 1.3 tonluk bir uydu ile Güney Koreli üniversite öğrencilerinin geliştirdiği küçük uydular da başarılı bir şekilde yörüngeye oturtuldu.

Nuri, Güney Kore'nin uzay çalışmalarının temelini oluşturacak

Nuri, Güney Kore için kritik önem arz eden bir roket. Yetkililer, bu roketi Güney Kore'nin gökyüzündeki özgürlüğü olarak nitelendiriyorlar. Güney Kore yönetimi, bu fırlatma roketini kullanarak başta 6G bağlantı teknolojileri olmak üzere, diğer iletişim ağlarını, casus uydularını ve hatta Ay sondalarını taşıyacak. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Artık toprağımızdan uzaya giden yol açıldı." ifadelerini kullanarak Nuri'nin önemini açıklamış oldu.

Güney Kore, 30 yıldan uzun bir süredir uzay teknolojileriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda da fırlatma uydusu çalışmaları yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. Şimdiyse bu durum değişmiş oldu. Başta ABD olmak üzere pek çok ülke ile iş birliği yapan Güney Kore, uzaydaki varlığını güçlendirme noktasında kararlı gibi görünüyor.

Nuri'nin başarılı bir şekilde fırlatıldığı o anlar: