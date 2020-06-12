NBA 2K21'in Oyun Motoruyla Kaydedilmiş İlk Görüntüleri

Hepimizin bildiği üzere dün PlayStation 5'in ve PlayStation 5'e gelecek olan bazı oyunların resmi tanıtımları Sony tarafından yapıldı. Tanıtımı yapılan oyunlar arasında olan NBA 2K21'in, geliştirildiği grafik motoru kullanılarak hazırlanan ilk fragmanı yayınlandı.

Uzun yıllardır hem konsollarda hem de PC'de büyük bir oyuncu ve hayran kitlesine ulaşan ve tüm oyun platformlarının olmazsa olmazı hâline gelen basketbol simülasyon oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K21'in yeni fragmanı yayınlandı. Dün düzenlenene PlayStation 5 lansman etkinliğinde tanıtılan NBA 2K21'in bu fragmanı tamamen oyunda kullanılan oyun motoruyla oluşturuldu.

Yayınlanan fragmandaysa New Orleans Pelicans takımının çaylağı Zion Williamson'ın antrenman sahasında tek başına çalıştığı bir dakikalık bir sahne bizi karşılıyor. Ayrıca fragmanda yer alan 2K Games yetkilisi, ekibin NBA 2K21'i geliştirmek için evden uzun süredir çok yoğun bir şekilde çalıştığını ve NBA 2K21'i gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyunu yapacaklarını belirtti.

NBA 2K21'in oyun motoru kullanılarak hazırlanan fragmanı:

2K Games'in hazırladığı bu fragman sayesinde artık oyunun grafiklerinin nasıl olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. 2K Games'in yaptığı basın açıklamasına göre NBA 2K21'de dinamik ve yüksek kalitede grafikler, oyunun öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Ayrıca 2K Games tarafından yapılan diğer açıklamalara göre NBA 2K21, spor simülasyon oyunlarını daha önce başarılamadığı kadar gerçeğe yakın bir hâle getirerek; bu oyun, gelecek nesil oyun dünyasının öne çıkan bir görsel örneği olacak.

2K Games tarafından yapılan bu açıklamaların yanı sıra NBA 2K21 hayranlarının, yeni oyunla beraber çeşitli oynayış değişiklikleri, yeni oyun modları, yeni iş birlikleri, yeni sosyal etkinlikler ve yeni oyun müzikleri bekleyebileceği belirtiliyor. 2K Games, NBA 2K21'in başka hangi platformlara geleceği hakkında bir açıklama yapmadı fakat oyunla alakalı yeni bilgileri önümüzdeki günlerde göreceğimizin ipuçları verildi.

Her ne kadar oyunun şu an kesin olarak hangi platformlara çıkacağı bilinmese de NBA 2K21'in çapraz platform destekli bir oyun olması bekleniyor. Ayrıca NBA 2K21, yeni nesil konsolların gücünü ve avantajlarını kullanacak bir oyun olacak. Bu sebeple PC dünyasında da donanımların NBA 2K21 ile nasıl başa çıkacağı ve oyunun nasıl bir performans göstereceği oldukça fazla merak edilen konulardan biri.