Need for Speed'in Oynanış Videosu Yayınlandı

Need for Speed, uzun yıllardır yarış oyunları içinde en sevilen serilerden biri. Ancak piyasadaki rekabetin artmasıyla birlikte geliştiriciler de serinin geleceği konusunda daha dikkatli adımlar atmaya başladı. Bu adımların sonuncusu yapılan yeni bir ortaklık olurken; bir Reddit kullanıcısı da yakın bir zamanda duyurulması beklenen Need for Speed Mobile'ın oynanış videosunu sızdırdı.

Need For Speed’in yeni oyunuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Özellikle oyuncuları büyük bir kısmını kızdıran, yeni oyunun Battlefield 6’ya ağırlık verilmesi nedeniyle ertelenmesi olmuştu. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bazı iddialar ise yeni oyunun bu yıl içerisinde çıkabileceğine ancak bilgisayar sürümüne yer verilmeyeceğine işaret ediyordu.

Bugün ise Need for Speed tarafında yeni gelişmeler yaşandı. Yeni oyun ve oyunlar için bir ortaklık kurulduğu duyuruldu. Bir Reddit kullanıcısı da Need for Speed Mobile’ın oynanış videosunu paylaşarak ortalığı iyice karıştırdı. Gelin, Need for Speed Mobile’ın oynanış videosu olduğu iddia edilen paylaşıma ve kurulan ortaklığın detaylarına yakından bakalım.

Yeni ortaklık Codemasters’ın resmi Twitter hesabından duyuruldu

(Criterion Games ve Codemasters Cheshire'daki geliştirme ekibinin, NeedforSpeed'in geleceğini yaratmak için resmi olarak bir araya geldiklerini ve iki konum merkezine sahip tek bir Criterion stüdyosu oluşturduklarını doğrulayabiliriz.)

Uzun bir süredir yeni oyunlarla ilgili geliştiricilerle kurulan ortaklıklar gündemdeki yerini koruyor. Need for Speed’in geleceği ile ilgili de yine benzer bir haber gündeme geldi ve Codemasters’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Criterion Games ile sevilen yarış oyununun geleceği ile ilgili çalışmalara başladıkları duyuruldu. Biliyorsunuz ki Codemasters uzun bir süredir sevilen F1 ve Dirt gibi yarış oyunlarının geliştiriciliğini üstleniyor. Bu ortaklığın da her iki şirket ve NFS’in geleceği için oldukça faydalı olacağı düşünülüyor.

Geliştiriciler tarafından serinin geleceğiyle ilgili fazla bir detay paylaşılmadı. Ancak duyurunun yapılmasının ardından serinin mobil oyunuyla ilgili de iddialar ortaya atılmaya başladı. Bu iddiaları destekleyen en büyük şey de Reddit üzerinden paylaşılan video oldu.

Need for Speed Mobile’ın oynanış videosu ortalığı karıştırdı

Need for Speed’den bir süredir mobil oyun beklentileri artmıştı. Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan oynanış videosuyla da serinin geleceğinin 2022 yılında mobile dönük aksiyonlar alabileceğinin ilk işaretlerinden biri oldu. Kullanıcının iddiasına göre, Tencent Games tarafından geliştirilen mobil oyunun testlerine başlandı.

Kullanıcı, testlerde şimdilik sadece üç araba olduğunu ve oyunun haritasının NFS Heat ile oldukça benzer olduğunu söyledi. Ancak Need for Speed’in mobil oyunuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Serinin geleceğinin bizi nerelere götüreceğini ilerleyen zamanlarda görmeyi umut ediyoruz.