Netflix, Google’dan 1 yıl önce kurulmuştu ancak günümüzdekinden biraz daha farklı bir hizmet sunuyordu.

Dünyanın dört bir yanında kullanılan, 200 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, film ve dizi izlemek için vazgeçilmez bir platform.

Geçmişi ise tahmin ettiğinizden çok daha eskiye dayanıyor. Hatta ismi bile “Netflix” değil “Kibble” idi.

Kibble adından başlayalım.

Netflix, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce "Kibble" adına sahipti. “Bu kelimenin anlamı ne?” diye soracak olursanız… Evcil hayvan maması.

Tabii lansmandan önce daha iyi bir isim bulmaya çalıştılar ve Webflix, TakeOne ve NetPix gibi isimler düşündüler.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Marc Randolph, başlangıçta Netflix adını pek beğenmediklerini itiraf etti çünkü bu isim onlara "skin-flicks" (pornografik filmler) çağrışımı yapıyordu ve içinde 'x' harfi de bulunuyordu. Ancak Netflix adı nihayetinde ortak karar oldu.

Google’dan daha önce kuruldu.

Netflix, 28 yıl önce, 29 Ağustos 1997'de kuruldu. Google ise 27 yıl önce, 4 Eylül 1998’de kuruldu. Yani teknik olarak Netflix, dünyanın en büyük internet şirketinden 1 yıl ve 6 gün daha yaşlı.

Netflix ilk olarak Amerika’da posta yoluyla DVD satışı ve kiralama hizmeti sunuyordu. Nisan 1998'de sadece DVD kiralama işine devam etti. Bir yıl sonra, kullanıcı başına ödeme modelini abonelik modeline dönüştürdü.

On yılı aşkın bir süre bu alanda başarı elde ettikten sonra Netflix, 2007 yılında akışlı medya ve isteğe bağlı video (VoD) hizmetini tanıttı. 2013 senesine kadar ise içerik üretim sektöründe yoktu.

Bir “fun-fact” daha verelim: Netflix bir zamanlar yanlışlıkla Çin pornosu kiralamıştı.

Netflix'in posta yoluyla DVD kiraladığı ve sattığı dönemde, Clinton-Lewinsky skandalını kiralamak isteyen aboneler, yanlışlıkla Çin pornosu içeren bir DVD aldı.

Netflix'in kurucu ortaklarından biri olan MoviePass CEO'su Mitch Lowe, bir Sundance etkinliğinde, Netflix'in ilk günlerinde üyelere yanlışlıkla porno gönderdiklerini itiraf etmişti.

Netflix, o dönemde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalıyla ilgili ifadesini DVD'ye aktararak, video içeriğini 24 saat içinde DVD'ye aktarma yeteneğini test ediyordu.

Lowe, DVD'leri kopyalayan kişinin aynı zamanda pornografik içerikleri de kopyaladığını, aceleyle yapılan yanlış kopyalama ve etiketleme işlemi bu karışıklığa ve sansasyona sebep olduğunu söyledi ve şunu ekledi:

"Binlerce DVD gönderdik ve yüzlercesinde tanesinde porno vardı! Müşterilerimize geri göndermelerini söyledik fakat hiçbiri göndermedi."

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