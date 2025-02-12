Netflix, Las Vegas’ta diziler ve filmlerden ilham alan yemeklerin sunulduğu Netflix Bites adlı restoranını açtı.

Netflix, Las Vegas’ta dizileri ve filmlerinden ilham alan yemeklerin sunulduğu bir restoran açtı. MGM Grand Hotel & Casino’da kapılarını açan Netflix Bites, bir yıl boyunca hizmet verecek.

Netflix’in açtığı bu yeni restoran, gelecekte farklı ülke ve şehirlerde de karşımıza çıkabilir. Belki bir gün bizim de yolumuzun üzerinde olur, kim bilir? İşte yeni açılan restoran hakkında merak edilenler!

Netflix Bites menüsünde dizilerden ilham alan lezzetler yer alıyor

Netflix Bites, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği seçenekleriyle misafirlerini ağırlayacak. Menüde Bridgerton dizisinden esinlenen çay servisi, Stranger Things dizisine gönderme yapan "Stranger Wings" adlı yemek, Wednesday dizisinin Thing karakterinden ilham alınarak hazırlanan nachos ve Nailed It! programını hatırlatan kendi süsleyebileceğiniz kekler yer alıyor. Aynı zamanda Netflix Bites’ın menüsünde "Love is Blind" adlı özel bir kokteyl de yer alıyor.

Netflix, daha önce de benzer konseptleri hayata geçirdi. 2023 yılında Los Angeles’ta bir ay süren geçici bir Netflix Bites restoranı açılmıştı. Ancak Las Vegas’taki yeni restoran, bir yıl boyunca hizmet verecek olmasıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, bunun yanı sıra Bridgerton, Stranger Things ve Squid Game temalı interaktif deneyimler düzenleyerek fiziksel etkinliklere olan yatırımlarını sürdürüyor.

Netflix, fiziksel etkinliklere yönelik yatırımlarını artırmayı sürdürüyor. Şirket, 2025 yılında Dallas ve Philadelphia’da Netflix House adını taşıyan yeni deneyim merkezlerini hayata geçirmeyi planlıyor. Netflix restoranının zamanla farklı ülke ve şehirlerde de açılması gündeme gelebilir. Kim bilir, belki bir gün bizim de kapımızı çalar. Şimdilik uzaktan takip etmekle yetinsek de "Acaba bize de gelir mi?" diye düşünmeden edemiyoruz.