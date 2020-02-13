İlk Türkiye yapımı Netflix Orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezon fragmanı bugün yayınlandı. Dizinin üçüncü sezonuna corona virüsüne benzer bir virüs salgını damgasını vuracak.

Netflix’te yayınlanan ilk iki sezonunun ardından Hakan: Muhafız, önemli bir izleyici kitlesine ulaştı. Netflix de bu nedenle dizinin devam etmesine karar verdi. Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezonunun fragmanı, bugün Netflix Türkiye’nin YouTube sayfasından paylaşıldı.

Hakan: Muhafız’ın 10 bölümden oluşacak üçüncü sezonunda, son dönemde Çin’de yayılan corona virüsüne benzer bir virüs, İstanbul’u etkisi altına alıyor. Ölümsüzler tarafından yayılan virüs tıpkı corona virüsü gibi dünyada ilk defa ortaya çıkıyor ve bu nedenle halihazırda herhangi bir önlem ya da tedavi bulunmuyor. Muhafız, üçüncü sezonda Ölümsüzler’in virüs saldırısına karşı panzehiri yapacak Nisan ve Burak karakterleri ile beraber mücadele edecek.

Üçüncü sezonda karşımıza çıkan bir diğer karakter ise Vezir olacak. Ölümsüzler’den birisi olan Vezir, diğer Ölümsüzler’den çok daha güçlü bir karakter olarak Muhafız’ı öldürmeye çalışacak. Vezir ve Muhafız arasında 600 yıldır devam eden mücadele, dizinin üçüncü sezonuna damga vuracak.

Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezonunda Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu’nu görmeye devam edeceğiz. Dizinin üçüncü sezonunda Nisan rolünde Funda Eryiğit’i ve Burak rolünde de Taner Ölmez’i izleyeceğiz. Taner Ölmez ve Funda Eryiğit’in yanında Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı ve Hasan Üner de dizinin kadrosuna katıldı. Hakan: Muhafız’ın 10 bölümden oluşacak üçüncü sezonu 6 Mart’ta Netflix’te yayında olacak.

Hakan: Muhafız’ın üçüncü sezon fragmanı: