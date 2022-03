Geçtiğimiz aylarda mobil oyun sektörüne atılan Netflix, ilk stüdyosunu satın almasının üstünden 6 ay geçmemişken yeni bir stüdyoyu daha bünyesine katıyor. Şirket, ünlü dizilerin mobil oyunlarını oluşturan Next Games stüdyosunu 72 milyon dolara alacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına resmen katılan ve ilk oyunlarını yayımlayan Netflix, oyun dünyasındaki ciddiyetini gösteren yeni bir haberle daha gündeme geldi. Yaklaşık 5 ay önce ilk oyun stüdyosu Night School Studio’yu satın alan Netflix, ikinci oyun stüdyosunu da alacağını açıkladı. Stüdyo, oyuncuların da yakından bildiği bir isim.

Yapılan açıklamaya göre Netflix, Finlandiya merkezli Next Games’i 72 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. 2013 yılında kurulan stüdyo, daha önce Stranger Things: Puzzle Tales ve The Walking Dead: No Man’s Island gibi ünlü serilerin hikâyeli puzzle oyunlarını piyasaya sürdü. Dolayısıyla stüdyo, mobil oyun dünyasında adını duyurmayı başarmıştı.

Şirket, bir yılda 27,2 milyon dolar kazanç elde etmişti:

Next Games tarafından paylaşılan son verilere göre şirket, 2021 yılının sonunda 120 çalışana ev sahipliği yapıyordu. Şirketin 2021 yılındaki toplam kazancıysa yaklaşık 27,2 milyon dolar idi. Bu kazancın %95’lik bölümü, oyun içi satın alımlardan elde edildi. Netflix’in stüdyoyu satın alma sürecinin 2022’nin ikinci çeyreğinde, yani önümüzdeki 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Next Games’in Netflix bünyesine katılmasıyla birlikte şirketin yönetiminde büyük değişiklik yaşanmayacak. AMC Networks’ün büyük çoğunluğuna sahip olduğu şirketin CEO’su, bugünün CEO’su Teemu Huuhtanen olarak kalmaya devam edecek. Netflix’in bu stüdyo ile hangi türde oyunları çıkarmayı düşündüğü açıklanmasa da, daha önceki oyunlar bu sorunun cevabı hakkında ipucu veriyor.