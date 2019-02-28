Netflix’in Dizisi The Umbrella Academy’nin 2. Sezonu Geliyor

Netflix’in büyük beğeni kazanan çizgi roman uyarlaması dizisi The Umbrella Academy’nin ikinci sezonu geliyor..

Tim Burton tarzı çizimleri, garip ve ilginç hikayeleri ile dikkat çeken çizgi roman The Umbrella Academy, Netflix tarafından uyarlama haline getirilmişti. Serinin hayranları ilk başta bu fikirden dolayı heyecanlanmıştı. Netflix beklentileri boşa çıkarmayan bir dizi çekti.

Eski My Chemical Romance solisti tarafından yazılan seri, Gabriel Ba’nın çizimlerini de başarıyla Netflix’e taşımıştı. Bu süper-uyumsuz süper kahraman ailesi oldukça başarılı bir performans sergiliyor.Netflix, yüzünü güldüren bu yapımın ikinci sezon için yenilenmesine karar verdi.

Dizide Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton, and Mary J. Blige rol alıyor.

"Umbrella Academy @Netflix'te. Takıldım.TAKILDIM. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu çünkü öyle havalı biri değilim ama (seri) inanılmaz. Ne mükemmel gerilimki bir melankoli."

Serinin çekimleri, bu yılın ikinci yarısında Toronto’da yapılacak. Serinin ilk sezonunda pilot bölümü ve onuncu bölümü yöneten Peter Hoar, ikinci sezonun da ilk böülümünü çekecek.

Çizgi romanın yazarı Way daha önce serinin geleceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Way, Steve Bulackman ve yazarlar için 18 sayfalık bir rehber çıkarttığını ve daha yazılmamış çizgi romanların senaryolarını dahi verdiğini söyledi.

https://youtu.be/0DAmWHxeoKw

Bunun sebebi olarak, serinin geleceğindeki olaylara dair şimdiden temel atılması için imkan verme isteğini gösteren yazar, yeni çizgi romanları da çıktıkları zaman yazarlara gönderdiğini söyledi.

"The umbrella academy'nin ikinci sezonunun olmayacağını söyleyen nefretçilere gülerken ben vs yeni sezonun 2021'e kadar yayınlanmayabileceğini fark edince ben"

The Umbrella Academy’nin ilk sezonu Netflix’te yayınlanıyor. İkinci sezonun çıkış tarihi ise bilinmiyor.